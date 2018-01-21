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    Отдых на Мальдивах. Порошенко выдали документы на чужое имя - СМИ

    (обновлено: )69261
    По данным одного из украинских изданий, Валерий Гелетей написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес президента поступают угрозы, и главе государства были изготовлены паспорта на вымышленные имена.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и члены его семьи получили от Службы безопасности Украины документы на чужие имена перед отлетом на отдых на Мальдивы. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в ведомстве.

    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    соцсети
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы

    "Гелетей (Валерий Гелетей, глава Госохраны — Ред) написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ", — цитирует издание источник.

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    На какое именно имя были выданы документы, не уточняется.

    Ранее СМИ сообщали, что Порошенко вместе с семьей провел отпуск на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов. При этом глава государства зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine. На один из самых дорогих курортов в мире прилетели 8 человек взрослых и два ребенка из семьи Порошенко.

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