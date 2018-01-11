Ахметов существенно поднялся в рейтинге самых богатых людей мира

КИЕВ, 11 янв — РАИ Новости Украина. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов поднялся на 46 позиций в рейтинге 500 самых богатых людей мира, составленном изданием Bloomberg.

Согласно рейтингу, Ахметов занимает 393 место в списке мировых миллиардеров (ранее он был 439-м). Его состояние увеличилось с 4,38 млрд долларов до 4,98 млрд долларов.

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Примечательно, что Ахметов является единственным украинцем в этом рейтинге.

Самым богатым человеком мира признан основатель и владелец Amazon Джефф Безос – его состояние оценивается в 106 млрд долларов. Бывший лидер списка миллиардеров Билл Гейтс теперь на второй строчке с 93,3 млрд долл.

В начале января 2018 года Ринату Ахметову было вручено распоряжение кипрского суда о замораживании $820 миллионов его активов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома". Решение окружного суда Никосии относительно украинского бизнесмена было принято 27 декабря 2017 года. В СКМ позже заявили, что будут обжаловать решение кипрского суда.

Вскоре стало известно, что суд Амстердама (Нидерланды) также принял решение заморозить на территории страны активы группы компаний СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову.

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Напомним, в конце октября прошлого года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.