Государственное "Центрэнерго" отказалось закупать уголь у Ахметова

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Центрэнерго" отказалось от закупок угля у энергокомпании бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец в своем аккаунте в Facebook.

"В течение прошлого года "Центрэнерго" требовало от ДТЭК увеличить объемы добычи для себя до 250 тыс. тонн в месяц, это 3 млн тонн угля в год. И вот теперь отказались от этого угля, в который дополнительно закладывались лавы", — говорится в сообщении.

По словам Волынца, ситуацию осложняет тот факт, что руководители "Центрэнерго" не справились с планами в декабре 2017 года перевести на другую марку угля один из блоков Трипольской ТЭС.

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"Это бы увеличило потребление украинского угля на 60-90 тыс. тонн ежемесячно. Но они затянули и перенесли на март 2018-го", — отметил глава НПГУ.

Если "Центрэнерго" отказывается от продукции шахт "Павлоградуголь" и "Добропольеуголь", то ДТЭК его повезет на свое "Западэнерго", отмечает Волынец.

"Соответственно, шахтерам Львовско-Волынского бассейна будет некуда сбывать свою продукцию. Такие же проблемы возникнут и у государственных шахт "Селидовуголь" и "Лисичанскуголь", — написал он.

Глава профсоюза убежден, что сложившаяся ситуация требует срочного вмешательства руководства области и государства. По его словам, государственные ТЭС должны обеспечиваться углем прежде всего государственных шахт — иначе протестов шахтеров снова не избежать.

При этом в самом ДТЭК заявили, что "Центрэнерго", начиная с декабря 2017 года, нарушает условия модели встречных поставок угля, работавшей в течение последних лет.

"С декабря существующая модель (модель сокращения логистических затрат, при которой "ДТЭК Павлоградуголь" и "ДТЭК Добропольеуголь" поставляют уголь на ТЭС "Центрэнерго", а госшахты западного региона — на ТЭС "ДТЭК Захидэнерго") нарушена "Центрэнерго". Компания отказывается покупать уголь "ДТЭК Павлоградугля" и "ДТЭК Добропольеугля", — сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Несмотря на прекращение закупок угля со стороны "Центрэнерго", ДТЭК еще длительное время продолжал покупать уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна, рассчитывая на возобновление встречных поставок, добавили в компании.

Напомним, в начале января 2018 года Ринату Ахметову было вручено распоряжение кипрского суда о замораживании $820 миллионов его активов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома". Решение окружного суда Никосии относительно украинского бизнесмена было принято 27 декабря 2017 года. В СКМ позже заявили, что будут обжаловать решение кипрского суда.

Вскоре стало известно, что суд Амстердама (Нидерланды) также принял решение заморозить на территории страны активы группы компаний СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову.

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