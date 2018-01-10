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    В Нидерландах заморозили активы компаний Ахметова - СМИ

    (обновлено: )15320
    Суд Амстердама вынес соответствующее решение в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии (Кипр), который ранее наложил арест на активы Рината Ахметова на сумму $820 млн.
    Ринат Ахметов
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 10 янв — РАИ Новости Украина. Суд Амстердама (Нидерланды) принял решение заморозить на территории страны активы группы компаний СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

    Суд вынес соответствующее решение 5 января в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии (Кипр), который ранее наложил арест на активы Ахметова на сумму 820 000 000 долларов.

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    AFP/THOMAS COEX
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    Согласно тексту документа, замороженные все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.

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    В то же время в пресс-службе финансово-промышленной группы СКМ, заявили, что не располагают информацией о новых санкциях в отношении компании.

    "Насколько мы понимаем, информация касается формального выполнения постановления кипрского суда на территории Нидерландов", — отметили в СКМ в комментарии "112 Украина".

    В компании подчеркнули, что работают в обычном режиме. Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля.

    В начале января 2018 года стало известно, что Ринату Ахметову было вручено распоряжение кипрского суда о замораживании $820 миллионов его активов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома". Решение окружного суда Никосии относительно украинского бизнесмена было принято 27 декабря 2017 года. В СКМ позже заявили, что будут обжаловать решение кипрского суда. 

    Ранее также сообщалось, что Суд города Никосия (Кипр) запретил Ринату Ахметову тратить больше 20 000 евро в месяц на проживание и не более 20 000 евро на судебные издержки.

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    Напомним, в конце октября прошлого года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

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