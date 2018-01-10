В Нидерландах заморозили активы компаний Ахметова - СМИ

КИЕВ, 10 янв — РАИ Новости Украина. Суд Амстердама (Нидерланды) принял решение заморозить на территории страны активы группы компаний СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Суд вынес соответствующее решение 5 января в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии (Кипр), который ранее наложил арест на активы Ахметова на сумму 820 000 000 долларов.

Согласно тексту документа, замороженные все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.

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В то же время в пресс-службе финансово-промышленной группы СКМ, заявили, что не располагают информацией о новых санкциях в отношении компании.

"Насколько мы понимаем, информация касается формального выполнения постановления кипрского суда на территории Нидерландов", — отметили в СКМ в комментарии "112 Украина".

В компании подчеркнули, что работают в обычном режиме. Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля.

В начале января 2018 года стало известно, что Ринату Ахметову было вручено распоряжение кипрского суда о замораживании $820 миллионов его активов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома". Решение окружного суда Никосии относительно украинского бизнесмена было принято 27 декабря 2017 года. В СКМ позже заявили, что будут обжаловать решение кипрского суда.

Ранее также сообщалось, что Суд города Никосия (Кипр) запретил Ринату Ахметову тратить больше 20 000 евро в месяц на проживание и не более 20 000 евро на судебные издержки.

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Напомним, в конце октября прошлого года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.