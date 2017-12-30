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    Деньги на двоих. Ахметов и Порошенко наживутся на подорожании электроэнергии

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (792)

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    Власти решили на Новый год подложить украинцам "подарок" в виде повышения на 16,2% тарифов на электроэнергию. По разным оценкам, новые тарифы позволят Ринату Ахметову заработать 10 млрд грн за счет украинских потребителей.
    Электричество
    УНИАН

    Сергей Левицкий, РИА Новости Украина 

    "Роттердам+" на службе олигархов

    В четверг, 28 декабря власти приняли решение поднять тарифы на электроэнергию. Ожидалось, что Национальная комиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысит тарифы на 10%, однако регулятор поднял цены еще выше — на 16,2%. 

    Счета ЖКХ
    Украинское фото
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    Тарифы будут повышаться в 2 этапа. Вначале оптово-рыночные цены (ОРЦ) с 1 января поднимут на 9,5%, с 1 апреля — еще на 6,1%.

    Основной причиной роста тарифов является "Роттердам плюс" — методика формирования топливной составляющей при производстве электроэнергии. Согласно этой формуле, цена на энергетический уголь формируется исходя из биржевой цены в порту Роттердама, плюс доставка из голландского порта в Украину и на местные ТЭС. 

    "В цену угля включена стоимость его транспортировки из порта Роттердама, хотя на самом деле уголь из Роттердама в Украину не завозился вообще. Применение этой формулы позволяет добавить к цене каждой тонны угля около 15 долларов (примерно 400 грн). Просто так, из воздуха, ни за что. 

    Сегодня каждый украинец, который пользуется электричеством, переплачивает монополисту Ахметову и помогает ему увеличивать и без того непомерное состояние. И при этом, олигарху все равно мало. Его аппетиты растут, поэтому НКРЕКП и готовит очередное повышение цен", — написал на своей странице в Facebook украинский блоггер Денис Казанский

    Действительно, большая часть добычи энергетического угля (80%) сконцентрирована в руках олигарха Рината Ахметова. Подконтрольная ему корпорация ДТЭК доставляет уголь из своих шахт в Украине и России. После чего он поступает на его же ТЭС. 

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    О "Роттердам+" и справедливых тарифах

    "Тепловая генерация (ДТЭК владеет 80% ТЭС) продает электроэнергию в компанию "Энергорынок" по высокой цене, после чего ДТЭК сразу же выкупает гораздо дешевле.  Таким образом, ущерб оседает на ГП "Энергорынок", которые покрываются потребителями и другими участниками рынка. Такой фокус работает уже больше года, с осени 2016 года, когда формула "Роттердам+" вступила в силу. Та же компания ДТЭК контролирует 99% экспорта электроэнергии… То, что компания ДТЭК делает убыточные операции на финальном этапе большого бизнес-процесса, может объясняться только одним — у них сверхприбыли на начальном этапе большого бизнес-процесса — на сжигании угля. Никакой независимый трейдер не может конкурировать с ДТЭК и продавать себе в убыток", — отметил энергетический эксперт Андрей Герус

    Решение комиссии от 28 декабря касается промышленных потребителей, однако в следующем году тарифы поднимут и для населения, считает эксперт. 

    "В этом году принят Закон "О рынке электроэнергии. Согласно этому закону тарифы для населения и промышленности должны быть выровнены. После сегодняшнего решения о повышении тарифов для промышленности на 16,2%, тарифы для населения надо будет поднять уже на 150%. Это уже после того, как один раз ликвидировали перекрестное субсидирование и повысили тарифы для населения на 280%.

    Пункт 3 заключительных и переходных положений гласит: "Регулятору до даты начала действия нового рынка электрической энергии обеспечить отсутствие перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей".

    А Ахметов нам свой уголь закладывает уже на 160% дороже, чем это было в 2015 году", — заявил Герус. 

    Укрощение регулятора  

    Президент Порошенко уже давно негласно является бизнес-партнером Ахметова, всячески помогая ему расширять свой бизнес и поднимать тарифы на электроэнергию и тепло. 

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    Не удивительно, что президент долго добивался полного контроля над регулятором в сфере энергетики. Стоит отметить, что комиссию уже давно возглавляет Дмитрий Вовк, который в прошлом был национальным менеджером кондитерской корпорации Roshen в Москве, а до этого — помощником вице-президента по корпоративным финансам в компании Инвестиционный капитал Украина (ICU), которая принадлежит главе НБУ Валерии Гонтаревой (также давний партнер Порошенко).  

    Вначале президент парализовал работу регулятора, затягивая с назначением новых членов согласно регламенту. 7 декабря Верховная Рада вынуждена была принять законопроект № 7342-1, который уполномочил главу государства самостоятельно назначать сроком на три месяца членов комиссии на вакантные должности. Сейчас таких должностей — четыре. Это временная мера, призванная  вернуть НКРЕКУ легитимность, фактически, отдала регулятора в руки президента, чем он поспешил воспользоваться. 

    Коллаж
    РИА Новости Украина
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    По словам Андрея Геруса, решение НКРЭКУ повысить тарифы вызвало бурю негодования среди промышленников. 

    "На днях на круглом столе ЕВА представитель Арселор Миттал Кривой Рог обратился к Д. Вовку с предложением не проводить такого повышения, поскольку у нас для бизнеса электроэнергия и так неадекватно дорогая. Тем более учитывая, что более 50% э/ э — от "Энергоатома", который отдает ее по самому низкому в мире тарифу — 0,47 грн. Но реакция главы регулятора обратная — поднять еще больше, чем это было анонсировано ранее, аж на 16,2%. Такое отношение к потребителям", — отметил эксперт. 

    По его данным, тарифы для малого и среднего бизнеса в Украине будут выше, чем в большинстве стран Европы, что сделает продукцию предпринимателей неконкурентоспособной.

    Тарифы как способ грабежа

    В условиях массовой монополии тарифы, установленные НКРЭКУ, фактически является узаконенным дополнительным налогом. Предприятия и население не имеет возможности выбрать услугу по соотношению цена/качество, поскольку на рынке нет конкуренции. 

    НАК "Нафтогаз Украины" так и не разделен на частные компании, продолжая занимать монопольное положение по добыче и продаже газа в стране. Монополию в угольной и энергетической сфере занимает компания ДТЭК Рината Ахметова. Тарифы для промышленности и населения устанавливает не рынок, а подконтрольный власти НКРЭКУ, руководствуясь при этом, малопонятными формулами "Роттердам+". 

    В новой оптово-рассчетной цене (ОРЦ) произведен перерасчет тарифа для ТЭС. Он увеличен на 10%. В 2016 году, без учета газового дивизиона, ДТЭК получил выручки в 120 млрд грн. В 2017 году, видимо, еще больше будет.

    Это означает, что Ахметов дополнительно отберет у населения не меньше 10 млрд грн. Каждый украинец, включая новорожденных, заплатит Ахметову 250 грн в год дополнительно к тому, что платили в этом году. Для понимания, в 2016 году ДТЭК произвел 45,8 млрд кВт*ч (30% всей электроэнергии) и заработал более 100 млрд грн. 

    Госкомпания "Энергоатом" произвела 80,95 млрд кВт*ч – в два раза больше, чем ДТЭК – а заработала при этом 36 млрд грн – в три раза меньше, чем ДТЭК. 

    Валентин Землянский
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
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    Поэтому когда Регулятор начинает манипулировать "европейскими ценами", "дефицитом угля", "защитой энергетиков" и прочей ересью, не верьте. Это решение – дотирование ДТЭК за счет других видов генерации. А в конечном итоге – за счет всех нас.

    Почему глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, управляемый Петром Порошенко, с таким упорством, подставляет себя под всенародную ненависть, чтобы поднять прибыль ДТЭК?

    Логика подсказывает, что Петру Алексеевичу нужны средства на выборы 2019 года. И решение НКРЭКУ – самый легкий способ их получить.

    "Закладываешь свой процент в тариф ДТЭК. А дальше — дело техники. Ахметов отдаст или через евробонды, выкупленные Макаром Пасенюком. Или через офшорные зоны, или в чемодане.

    Не надо собирать большинство в Раде, не надо проводить всякие никому не нужные дискуссии, "геморроиться" с порохоботами, которые все это должны оправдать.

    Все имиджевые риски берет на себя Вовк и пара "Фунтов", специально для этого назначенные в НКРЭКУ", — заявил на своей странице в Facebook шеф-редактор издания "Бизнес-Цензор" Сергей Головнев. 

    "Вопреки предостережениям об уголовной ответственности, назначенцы президента Порошенко подняли руки "за" и выполнили свою миссию. Итак, от нашего имени они постановили сброситься Ахметову и его теневому партнеру с инициалами ПАП. 

    Сегодняшнее решение о повышении тарифов на тепловую энергетику выльется в дополнительные 10 млрд грн ДТЭК в 2018 году. Задачка для новогодних каникул: сколько "чаевых" осядет в оттопыренных карманах человека с инициалами ПАП? И сколько из них зальют на выборах-2019?", — заявил нардеп Сергей Лещенко. 

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