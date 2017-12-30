Деньги на двоих. Ахметов и Порошенко наживутся на подорожании электроэнергии

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

"Роттердам+" на службе олигархов

В четверг, 28 декабря власти приняли решение поднять тарифы на электроэнергию. Ожидалось, что Национальная комиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысит тарифы на 10%, однако регулятор поднял цены еще выше — на 16,2%.

Тарифы будут повышаться в 2 этапа. Вначале оптово-рыночные цены (ОРЦ) с 1 января поднимут на 9,5%, с 1 апреля — еще на 6,1%.

Основной причиной роста тарифов является "Роттердам плюс" — методика формирования топливной составляющей при производстве электроэнергии. Согласно этой формуле, цена на энергетический уголь формируется исходя из биржевой цены в порту Роттердама, плюс доставка из голландского порта в Украину и на местные ТЭС.

"В цену угля включена стоимость его транспортировки из порта Роттердама, хотя на самом деле уголь из Роттердама в Украину не завозился вообще. Применение этой формулы позволяет добавить к цене каждой тонны угля около 15 долларов (примерно 400 грн). Просто так, из воздуха, ни за что.

Сегодня каждый украинец, который пользуется электричеством, переплачивает монополисту Ахметову и помогает ему увеличивать и без того непомерное состояние. И при этом, олигарху все равно мало. Его аппетиты растут, поэтому НКРЕКП и готовит очередное повышение цен", — написал на своей странице в Facebook украинский блоггер Денис Казанский.

Действительно, большая часть добычи энергетического угля (80%) сконцентрирована в руках олигарха Рината Ахметова. Подконтрольная ему корпорация ДТЭК доставляет уголь из своих шахт в Украине и России. После чего он поступает на его же ТЭС.

"Тепловая генерация (ДТЭК владеет 80% ТЭС) продает электроэнергию в компанию "Энергорынок" по высокой цене, после чего ДТЭК сразу же выкупает гораздо дешевле. Таким образом, ущерб оседает на ГП "Энергорынок", которые покрываются потребителями и другими участниками рынка. Такой фокус работает уже больше года, с осени 2016 года, когда формула "Роттердам+" вступила в силу. Та же компания ДТЭК контролирует 99% экспорта электроэнергии… То, что компания ДТЭК делает убыточные операции на финальном этапе большого бизнес-процесса, может объясняться только одним — у них сверхприбыли на начальном этапе большого бизнес-процесса — на сжигании угля. Никакой независимый трейдер не может конкурировать с ДТЭК и продавать себе в убыток", — отметил энергетический эксперт Андрей Герус.

Решение комиссии от 28 декабря касается промышленных потребителей, однако в следующем году тарифы поднимут и для населения, считает эксперт.

"В этом году принят Закон "О рынке электроэнергии. Согласно этому закону тарифы для населения и промышленности должны быть выровнены. После сегодняшнего решения о повышении тарифов для промышленности на 16,2%, тарифы для населения надо будет поднять уже на 150%. Это уже после того, как один раз ликвидировали перекрестное субсидирование и повысили тарифы для населения на 280%.

Пункт 3 заключительных и переходных положений гласит: "Регулятору до даты начала действия нового рынка электрической энергии обеспечить отсутствие перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей".

А Ахметов нам свой уголь закладывает уже на 160% дороже, чем это было в 2015 году", — заявил Герус.

Укрощение регулятора

Президент Порошенко уже давно негласно является бизнес-партнером Ахметова, всячески помогая ему расширять свой бизнес и поднимать тарифы на электроэнергию и тепло.

Читайте также — Соцсети: даешь российский газ с прищуром честности!

Не удивительно, что президент долго добивался полного контроля над регулятором в сфере энергетики. Стоит отметить, что комиссию уже давно возглавляет Дмитрий Вовк, который в прошлом был национальным менеджером кондитерской корпорации Roshen в Москве, а до этого — помощником вице-президента по корпоративным финансам в компании Инвестиционный капитал Украина (ICU), которая принадлежит главе НБУ Валерии Гонтаревой (также давний партнер Порошенко).

Вначале президент парализовал работу регулятора, затягивая с назначением новых членов согласно регламенту. 7 декабря Верховная Рада вынуждена была принять законопроект № 7342-1, который уполномочил главу государства самостоятельно назначать сроком на три месяца членов комиссии на вакантные должности. Сейчас таких должностей — четыре. Это временная мера, призванная вернуть НКРЕКУ легитимность, фактически, отдала регулятора в руки президента, чем он поспешил воспользоваться.

По словам Андрея Геруса, решение НКРЭКУ повысить тарифы вызвало бурю негодования среди промышленников.

"На днях на круглом столе ЕВА представитель Арселор Миттал Кривой Рог обратился к Д. Вовку с предложением не проводить такого повышения, поскольку у нас для бизнеса электроэнергия и так неадекватно дорогая. Тем более учитывая, что более 50% э/ э — от "Энергоатома", который отдает ее по самому низкому в мире тарифу — 0,47 грн. Но реакция главы регулятора обратная — поднять еще больше, чем это было анонсировано ранее, аж на 16,2%. Такое отношение к потребителям", — отметил эксперт.

По его данным, тарифы для малого и среднего бизнеса в Украине будут выше, чем в большинстве стран Европы, что сделает продукцию предпринимателей неконкурентоспособной.

Тарифы как способ грабежа

В условиях массовой монополии тарифы, установленные НКРЭКУ, фактически является узаконенным дополнительным налогом. Предприятия и население не имеет возможности выбрать услугу по соотношению цена/качество, поскольку на рынке нет конкуренции.

НАК "Нафтогаз Украины" так и не разделен на частные компании, продолжая занимать монопольное положение по добыче и продаже газа в стране. Монополию в угольной и энергетической сфере занимает компания ДТЭК Рината Ахметова. Тарифы для промышленности и населения устанавливает не рынок, а подконтрольный власти НКРЭКУ, руководствуясь при этом, малопонятными формулами "Роттердам+".

В новой оптово-рассчетной цене (ОРЦ) произведен перерасчет тарифа для ТЭС. Он увеличен на 10%. В 2016 году, без учета газового дивизиона, ДТЭК получил выручки в 120 млрд грн. В 2017 году, видимо, еще больше будет.

Это означает, что Ахметов дополнительно отберет у населения не меньше 10 млрд грн. Каждый украинец, включая новорожденных, заплатит Ахметову 250 грн в год дополнительно к тому, что платили в этом году. Для понимания, в 2016 году ДТЭК произвел 45,8 млрд кВт*ч (30% всей электроэнергии) и заработал более 100 млрд грн.

Госкомпания "Энергоатом" произвела 80,95 млрд кВт*ч – в два раза больше, чем ДТЭК – а заработала при этом 36 млрд грн – в три раза меньше, чем ДТЭК.

Поэтому когда Регулятор начинает манипулировать "европейскими ценами", "дефицитом угля", "защитой энергетиков" и прочей ересью, не верьте. Это решение – дотирование ДТЭК за счет других видов генерации. А в конечном итоге – за счет всех нас.

Почему глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, управляемый Петром Порошенко, с таким упорством, подставляет себя под всенародную ненависть, чтобы поднять прибыль ДТЭК?

Логика подсказывает, что Петру Алексеевичу нужны средства на выборы 2019 года. И решение НКРЭКУ – самый легкий способ их получить.

"Закладываешь свой процент в тариф ДТЭК. А дальше — дело техники. Ахметов отдаст или через евробонды, выкупленные Макаром Пасенюком. Или через офшорные зоны, или в чемодане.

Не надо собирать большинство в Раде, не надо проводить всякие никому не нужные дискуссии, "геморроиться" с порохоботами, которые все это должны оправдать.

Все имиджевые риски берет на себя Вовк и пара "Фунтов", специально для этого назначенные в НКРЭКУ", — заявил на своей странице в Facebook шеф-редактор издания "Бизнес-Цензор" Сергей Головнев.

"Вопреки предостережениям об уголовной ответственности, назначенцы президента Порошенко подняли руки "за" и выполнили свою миссию. Итак, от нашего имени они постановили сброситься Ахметову и его теневому партнеру с инициалами ПАП.

Сегодняшнее решение о повышении тарифов на тепловую энергетику выльется в дополнительные 10 млрд грн ДТЭК в 2018 году. Задачка для новогодних каникул: сколько "чаевых" осядет в оттопыренных карманах человека с инициалами ПАП? И сколько из них зальют на выборах-2019?", — заявил нардеп Сергей Лещенко.

Читайте также: Громкие задержания и аресты 2017 года: чиновники, судьи, политики, мажоры