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    Аналитика и комментарии

    Атака на УПЦ и язычество. Месть подают морозной

    Тема:

    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (38)

    (обновлено: )541010
    Нападая на храмы УПЦ, неоязычники-радикалы не только борются с "сепаратизмом", но и "расчищают" территорию для собственных религиозных нужд.
    Активисты С14, ПР Традиции и порядок и Сокола ворвались в Союз православных журналистов и Первого казацкого
    facebook.com/c14news

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

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    Не успели прихожане и духовенство Украинской Православной Церкви передохнуть после рождественских нападок со стороны радикалов, как патриоты приготовили новый удар.

    "Сепарское гнездо"

    В четверг, 25 января несколько десятков бравых парней из внесенной в список международных террористических организаций "С-14" ворвались в офис Союза Православных Журналистов в Киеве и заблокировали работу редакции. Около часа радикалы издевались над сотрудниками редакции, обвиняли православных сайт в "антиукраинской деятельности" и "распространении сепаратистской литературы". Под конец своего визита ура-патриоты украли у редакции жесткий диск с данными.

    facebook.com/c14news
    Активисты С14, ПР "Традиции и порядок" и Сокола ворвались в "Союз православных журналистов" и "Первого казацкого"

    По словам лидера "С-14" Евгения Карася, который ранее засветился в блокаде Киево-Печерской Лавры, организация обнаружила в центре столицы "подготовленное сепарское гнездо".

    "Мы обнаружили много литературы, где утверждается, что в Украине идет гражданская война, а также материалы их журналистов об украинском патриархе Филарета, агитационные материалы о "Волынской резне",  — заявил радикал.

    Редакцию православной интернет-газеты националисты покинули только под вечер. Но при этом пообещали, что еще обязательно вернутся.

    facebook.com/c14news
    Активисты С14, ПР "Традиции и порядок" и Сокола ворвались в "Союз православных журналистов" и "Первого казацкого"

    "Блокпост "Русского мира"

    Параллельно с попыткой захвата Союза православных журналистов другая, более многочисленная часть "С-14" пришла под принадлежащем УПЦ храм Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве. Около двадцати бойцов с помощью "болгарки" снесли информационный стенд возле храма, а также произвели попытку проникнуть в помещение церкви.

    facebook.com/c14news
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви

    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news
    "Щит растоптали ногами и выбросили в мусорник". В Киеве радикалы С14 напали на часовню
    "Это блокпост "Русского мира", который находится в самом центре украинской столицы. Патриоты пришли провести демонтаж незаконного помещения, часовни, так называемого, "Московского патриархата", который самозахватил землю на территории Национальной истории. Этот храм — киоск, где они торгуют христианством", — заявил один из активистов.

    Расчистка территории

    Почему выбор радикалов пал именно на малозаметный храм возле Десятинной церкви, понять не сложно. Ведь именно здесь, в нескольких метрах от небольшого монастыря Рождества Пресвятой Богородицы свои "молебны" регулярно проводят современные язычники. Следы древних дохристианских капищ и сейчас можно встретить здесь, в исторической местности горы Хоревица. Учитывая, что именно таких религиозных взглядов придерживаются нынешние ура-патриоты, ликвидация христианского храма под видом "борьбы с Путиным" видится стратегическим шагом. Поклонение языческому Перуну и другим богам в радикальных кругах называют не иначе как "возвращением славянских традиций", так что, нападение на храм УПЦ можно рассматривать и как "расчистку" территорий для собственных религиозных нужд.

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    Месть спустя века?

    Запорожский храм, где священник отказался отпевать ребенка
    Елена Ялова/Facebook
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    О том, что язычники-радикалы не случайно атаковали храм возле древней Десятинной церкви говорит и профессор богословия и сектовед Виктор Чернышов

    "Неоязычники уже давно облюбовали это место, оно для них избранное. Ведь когда князь Владимир, крестившись в Херсонесе, вернулся в Киев, то первым храмом, который был воздвигнут на этих землях была именно Десятинная церковь. До этого на здесь было большое языческое капище, где поклонялись Перуну и другим богам. После крещения Руси против язычества развернулась большая борьба — с волхвами, чародеями и кудесниками никто особо не церемонился. Поэтому сегодня, прикрываясь политическими лозунгами, новые язычники пытаются отстоять свои интересы. Идет оголтелая борьба за сакральное место", — считает эксперт.

    Позиция Пилата

    О системности атак на УПЦ говорит политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

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    @9polkNGU3029
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    "Тема неоязычества в этом случае выступает, скорее, как антитеза и философия этого движения. Можно говорить о системности атак на Украинскую православную церковь со стороны государственных структур. К сожалению, это уже превратилось в тенденцию. Все это звенья одной цепи — события в Запорожье, блокада Киево-Печерской Лавры, попытки захватов храмов УПЦ. Это уже стало элементом государственной политики в церковной сфере. Мы видим, что власть не вмешивается в нападки на церковь. Тем более, что в одном из интервью лидер "С-14" Карась заявил, что организация поддерживает отношения со Службой безопасности", — отметил Бондаренко. 

    По словам политолога, безнаказанность в Украине становится системой. 

    "К сожалению, стоит ожидать новых нападок на церковь", — полагает специалист. "И это несмотря на то, что недавно с главой УПЦ Митрополитом Онуфрием встречался лично Петр Порошенко. Президент всячески показывает, что в этой ситуации он не причем. Это — позиция Понтия Пилата. Хотелось бы верить, что на ситуацию отреагируют в международном сообществе".

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