Атака на УПЦ и язычество. Месть подают морозной

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Не успели прихожане и духовенство Украинской Православной Церкви передохнуть после рождественских нападок со стороны радикалов, как патриоты приготовили новый удар.

"Сепарское гнездо"

В четверг, 25 января несколько десятков бравых парней из внесенной в список международных террористических организаций "С-14" ворвались в офис Союза Православных Журналистов в Киеве и заблокировали работу редакции. Около часа радикалы издевались над сотрудниками редакции, обвиняли православных сайт в "антиукраинской деятельности" и "распространении сепаратистской литературы". Под конец своего визита ура-патриоты украли у редакции жесткий диск с данными.

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По словам лидера "С-14" Евгения Карася, который ранее засветился в блокаде Киево-Печерской Лавры, организация обнаружила в центре столицы "подготовленное сепарское гнездо".

"Мы обнаружили много литературы, где утверждается, что в Украине идет гражданская война, а также материалы их журналистов об украинском патриархе Филарета, агитационные материалы о "Волынской резне", — заявил радикал.

Редакцию православной интернет-газеты националисты покинули только под вечер. Но при этом пообещали, что еще обязательно вернутся.

facebook.com/c14news Активисты С14, ПР "Традиции и порядок" и Сокола ворвались в "Союз православных журналистов" и "Первого казацкого"

"Блокпост "Русского мира"

Параллельно с попыткой захвата Союза православных журналистов другая, более многочисленная часть "С-14" пришла под принадлежащем УПЦ храм Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве. Около двадцати бойцов с помощью "болгарки" снесли информационный стенд возле храма, а также произвели попытку проникнуть в помещение церкви.

facebook.com/c14news В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви

"Это блокпост "Русского мира", который находится в самом центре украинской столицы. Патриоты пришли провести демонтаж незаконного помещения, часовни, так называемого, "Московского патриархата", который самозахватил землю на территории Национальной истории. Этот храм — киоск, где они торгуют христианством", — заявил один из активистов.

Расчистка территории

Почему выбор радикалов пал именно на малозаметный храм возле Десятинной церкви, понять не сложно. Ведь именно здесь, в нескольких метрах от небольшого монастыря Рождества Пресвятой Богородицы свои "молебны" регулярно проводят современные язычники. Следы древних дохристианских капищ и сейчас можно встретить здесь, в исторической местности горы Хоревица. Учитывая, что именно таких религиозных взглядов придерживаются нынешние ура-патриоты, ликвидация христианского храма под видом "борьбы с Путиным" видится стратегическим шагом. Поклонение языческому Перуну и другим богам в радикальных кругах называют не иначе как "возвращением славянских традиций", так что, нападение на храм УПЦ можно рассматривать и как "расчистку" территорий для собственных религиозных нужд.

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Месть спустя века?

О том, что язычники-радикалы не случайно атаковали храм возле древней Десятинной церкви говорит и профессор богословия и сектовед Виктор Чернышов.

"Неоязычники уже давно облюбовали это место, оно для них избранное. Ведь когда князь Владимир, крестившись в Херсонесе, вернулся в Киев, то первым храмом, который был воздвигнут на этих землях была именно Десятинная церковь. До этого на здесь было большое языческое капище, где поклонялись Перуну и другим богам. После крещения Руси против язычества развернулась большая борьба — с волхвами, чародеями и кудесниками никто особо не церемонился. Поэтому сегодня, прикрываясь политическими лозунгами, новые язычники пытаются отстоять свои интересы. Идет оголтелая борьба за сакральное место", — считает эксперт.

Позиция Пилата

О системности атак на УПЦ говорит политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Тема неоязычества в этом случае выступает, скорее, как антитеза и философия этого движения. Можно говорить о системности атак на Украинскую православную церковь со стороны государственных структур. К сожалению, это уже превратилось в тенденцию. Все это звенья одной цепи — события в Запорожье, блокада Киево-Печерской Лавры, попытки захватов храмов УПЦ. Это уже стало элементом государственной политики в церковной сфере. Мы видим, что власть не вмешивается в нападки на церковь. Тем более, что в одном из интервью лидер "С-14" Карась заявил, что организация поддерживает отношения со Службой безопасности", — отметил Бондаренко.

По словам политолога, безнаказанность в Украине становится системой.

"К сожалению, стоит ожидать новых нападок на церковь", — полагает специалист. "И это несмотря на то, что недавно с главой УПЦ Митрополитом Онуфрием встречался лично Петр Порошенко. Президент всячески показывает, что в этой ситуации он не причем. Это — позиция Понтия Пилата. Хотелось бы верить, что на ситуацию отреагируют в международном сообществе".