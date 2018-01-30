Тренд дня: "порядок нацдружин попахивает фашизмом"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Украина накануне чтила память Героев Крут. Ровно 100 лет назад в этот день 300 киевских студентов стали участниками кровавого боя с большевистской армией на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, защищая подступы к Киеву. Активисты "Национального корпуса" и "национальных дружин" провели в Киеве факельное шествие в честь 100-летия боя под Крутами.

Отметим, перед этим, 28 января, в Киеве состоялась акция "Национального корпуса", который проводил посвящение "национальных дружин" на территории Киевской крепости. Так, колонна молодых людей в одинаковых серых пятнистых куртках с нашивками "национальная дружина" на спине, а также в балаклавах прошла прошлась маршем по центру столицы, заявив, что "не боится применить силу, чтобы установить на улицах украинский порядок". Данное общественное формирование "национальная дружина", созданное чуть больше полугода назад, — это, по сути, филиал ОО "Национальный корпус".

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Политолог Алексей Якубин отметил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова "просчитались с запуском нацдружин".

"Ведь если они нужны для поддержания чего-то там — так это что значит супер распиаренная реформа Нацполиции не удалась? Полиция не справляется? А как же все наши бюджетные и донорские средства выделенные на эти вещи? Увеличение бюджета МВД ещё и в этом году. Где эти ресурсы? Очень саморазоблачающе", — отметил эксперт.

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По мнению журналиста, главреда издания "Таймер" Юрия Ткачева, тему с "нацдружинами" в обществе слишком переоценили.

"Всё это — не более чем шоу для очень узкого круга зрителей. Это не значит, конечно, что, это шоу не будет иметь некоего продолжения. Банальный сценарий: некие политсилы выигрывают выборы. На улице выходят пресловутые "Народные дружины" и объявляют что "не допустят реванша реакционных сил", возможно, даже устраивают небольшой погром. Порошенко и компания образцово-показательно закатывают их в асфальт — максимально жёстко, на камеры. Ну, а дальше "гарант Конституции" заявляет, что в таких условиях попросту не может оставить "свой народ" и для защиты демократии отменяет результаты выборов и будет править и дальше ещё N лет", — разъяснил Ткачев.

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Он подчеркнул, что это всего лишь только один из возможных сценариев.

"Что делать в этой ситуации? Я уже писал: начините с покупки ружья", — резюмировал журналист.

Политолог Петр Олещук уверен, что создание "нацдружин" — не более, чем попытка расширить электорат правых партий.

"Вы создаете правую партию, и, очевидно, хотите в парламент. Правая партия вполне конкретный электорат. Его трудно "расширить", ведь он относительно невелик. Но он есть, и для парламентской фракции его достаточно", — написал Олещук.

Он уточнил, что для мобилизации электората можно использовать классические методы типа рекламы, и годами рассказывать, какой о правых взглядах и патриотизме. Однако здесь есть ряд минусов.

"Минусы: — дорого; — долго; — неэффективно, потому рекламе никто не верит. Эффективнее устраивать перформансы. Например, собираем ребят, одеваем в камуфляж, рассказываем о порядке, используем слово "национальный". Это все — самое важное. Это те ассоциативные "якоря", которые мы должны забросить в общественное сознание, чтобы каждый имел соответствующий набор ассоциаций: порядок, милитаризм, национализм", — уточнил эксперт.

По его мнению, все это видят социалисты и либералы, которые по этому поводу начинают высказывать собственные отрицательные видения и оценки.

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"Но они не понимают, что для правой политической силы негативные оценки со стороны либералов и социалистов — это позитив для потенциального электората этой силы. Более того, это двойной позитив, если негативные оценки повторяют ключевые слова: порядок, милитаризм, национализм. Таким образом, "врагов" заставляют работать "на себя". Они через небольшой промежуток времени донесут твои базовые тезисы к последней "дыры" в социуме. Это и есть "технология", — напомнил Олещук.

Политолог Кирилл Молчанов в свою очередь задался вопросом, как на законодательном уровне регламентировано создание "нацдружин".

"Стесняюсь спросить, а каким законодательным актом регламентировано создание Национальных дружин, а также их деятельность?" — задался вопросом эксперт.

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Эксперт Сергей Фурса акцентировал, что "украинский порядок" пока только ассоциируется с беспорядком.

"Украинский порядок? Если бы это не пахло, даже не воняло фашизмом, то можно было бы посмеяться, потому как пока со словом "Украинский" пока ассоциируется только беспорядок", — подытожил Фурса.

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Также эксперты прокомментировали 100-летие боя под Крутами. По мнению политэксперта Юрия Романенко, история под Крутами имеет только один важный урок.

"Когда идиоты политики неспособны договориться между собой, неспособны преодолеть коррупцию, неспособны вызывать доверие у народа, когда вместо реальных шагов по улучшению жизни народа, его кормят байками о языке, вышиванках и черноземках, то единственное, что 40 млн страна может противопоставить агрессору — горстку студентов-романтиков, чтобы спустя сто лет восторгаться их героической борьбой, проклиная коррупционную власть идиотов-догматиков и негодяев и смотря по сторонам, куда бы податься подальше в поисках лучшей доли. Вот чему нас учит история бойни под Крутами", — считает Романенко.

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Политический эксперт Николай Спиридонов в свою очередь считает, что бой под Крутами был бессмысленным, однако это не приуменьшает роль киевских студентов.

"Это не умаляет героизм ребят, которые стали жертвами пропаганды и тогдашних политтехнологов. В газетах разместили призыв "защитить Украину" и на него откликнулись несколько сотен студентов и гимназистов (хотя, было и некоторое количество зрелых мужчин и даже стариков). Решение сдать Киев уже было принято и пока студенты истекали кровью, представители Центральной рады удобно разместились в поезде и ехали в эвакуацию, попивая сладкий чаёк с печеньками. Подвиг молодёжи позволил тогдашним "гройсманам" и "розенкам" сбежать с комфортом и без лишних волнений", — отметил Спиридонов.

Он обратил внимание, что в стратегическом плане бой не изменил ничего, но остался в истории, события в которой цикличны.

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"Стоили ли руководители УЦР того, чтобы ради них гибли молодые парни? Вопрос, наверное, риторический… примерно также, почти 100 лет спустя, кое-кто отдыхал заграницей и создавал себе новые офшоры во время боёв за Илловайск (2014г.) история циклична и многие события очень похожи друг на друга. Кстати, в армии Муравьёва костяк тоже составляли украинцы, выходцы из Слобожанщины. Поэтому, подавать события 29 января 1918г. (по другим данным, 30 января) как войну между россиянами и украинцами — совершенно не точно. По большому счёту, это была битва между украинцами-большевиками и украинцами-патриотами. В стратегическом плане она не изменила ничего, но зато осталась в истории", — резюмировал эксперт.