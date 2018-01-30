"Нацдружины" это частные и получастные формирования - Бортник

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В рядах "Национальных дружин" пополнение: 600 новых участников приняли присягу. Целью этой организации является обеспечение порядка на улицах, а действуют эти дружинники уже в 13 украинских городах.

Личный состав организации — это бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане. Оружия у них нет, а финансируются они исключительно на взносы членов организации.

Событие в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка ваша думка з приводу "Національних дружин"?

— Я все ж таки вбачаю за створенням різного роду громадських формувань часто серйозні політичні інтереси. Часто ці громадські формування конфліктують між собою. Давайте згадаємо, підпал автомобілю так званої "Громадської Варти", ще одного громадського формування, яке також мало виконувати функцію дружинника в Києві, яке нещодавно трапилося. Є ситуація навколо боротьби за право виконувати функцію дружинників в Голосіївському районі міста Києва, де також сперечаються кілька різних груп впливу. Є структури, які створені в свій час Ківою, які також патрулюють вокзал, я бачив сам ці структури. Вони є. То є певне намагання на фоні такого загального ослаблення правоохоронної системи створити приватні чи напівприватні громадські такі об'єднання, які можуть контролювати вулиці наших мегаполісів, і відповідно, серйозно впливати на політичну ситуацію, на ситуацію з протестами. Все ж таки мені здається, ті люди, які сьогодні бажають захищати громадський порядок, мають долучатися передусім до лав Нацполіції, в якій сьогодні сотні вакансій.

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Тут є питання фінансового забезпечення, тому що люди, які вступають до лав "Національних дружин", виконують це патрулювання у свій вільний час, як у радянські часи.

— Ви в це дуже вірите? Подивіться на їх екіпірування! Це однострої. Я думаю, що багато людей чи, можливо, більшість, які вступають в такі формування, це дійсно люди, які бажають захищати громадський порядок. Але все ж таки це ключова функція має бути держави, адже такі громадські формування насправді не мають жодних прав, серйозних прав. Вони не можуть затримувати нікого, вони не можуть нікого обшукувати. Вони не можуть застосовувати спецзасоби. Так званий громадський арешт, про який вони говорять, може бути лише у випадку прямого очевидного вчинення злочину.

От вони твердять, що займаються викриттям якихось розливайок з сурогатним алкоголем, якихось наркопритонів, і запевняють, що хоча на сьогодні координації з правоохоронними органами в них немає, але вони кажуть, що затримують, а потім викликають правоохоронців і передають їм цих порушників.

— Навіть затримувати вони за великим рахунком переважно не мають жодного права. Адже слідчі органи, перед тим як затримувати, проводять відповідне слідство, отримують відповідні санкції судів і всього іншого. Тобто це є законне затримання. Крім політичної складової, тут є бізнес-складова — переділ сфер впливу на ринках, на різного роду, починаючи від торговельних майданчиків, закінчуючи тими ж самими лотереями і всім іншим. Бачите, скільки було конфліктів на забудовах. І всього іншого. Часто такі різного роду громадські формування, саме вони причетні до цих всіх речей. Я не кажу, що вони всі такі, чи дане формування буде таке. Але все ж таки вони, на мою думку, мають працювати під повним контролем Нацполіції і правоохоронних органів. Вони не можуть самостійно здійснювати патрулювання.

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Іван Варченко, радник очільника МВС, сказав, що це не питання МВС — вирішувати, чи законною є якась громадська організація. Це має перевіряти Мін’юст, коли вони реєструються. Якщо вони дійсно когось затримують і передають до правоохоронних органів, чому такі випадки не розголошуються?

— Якщо вони когось затримують чи, наприклад, якусь наливайку, щось зламають в ній, то насправді наряд поліції, який прибуде на місце, має, зобов'язаний затримувати всіх.

Ранее советник главы МВД Иван Варченко заявил, что патрулирование улиц нацдружинники должны осуществлять совместно с Национальной полицией или НГУ.

А политолог Вадим Карасев считает, что нынешней власти крайне необходимо контролировать действия радикалов, чтобы их энергия не обернулась против нее, особенно, накануне выборов. Поэтому созданием "Нацдружин" власть показывает, что контролирует улицы, подчеркнул он.