Карасев: шествием "Нацдружин" власть показала, что контролирует улицы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Уже год в Украине действуют национальные дружины. В воскресенье 600 новых участников присягнули в столице — на территории Косого капонира Киевской крепости. На сайте организации, объединяющей национальные дружины, написано, что их целью является обеспечение порядка на улицах городов. Личный состав организации — бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане, а действуют такие формирования в 13 городах Украины.

Какими последствиями может обернуться деятельность подобных организаций в предвыборное время, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо в Україні створюються подібні організації?

— По-перше, треба звернути увагу, чи є законодавча база для створення національних дружин. Тому що колись при СРСР були такі народні добровільні дружини, але вони мали якийсь статус юридичний.

Є закон України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону.

— Такий існує закон? Так. Ну, добре. Це вже краще. Тобто є певні юридичні підстави для того. Але тут теж треба подивитися, чи наскільки відповідно цього закону збираються люди в камуфляжі в центрі столиці. Так що тут потрібно все ж таки, щоб дотримувалися при створенні і функціонуванні таких національних дружин юридичного законодавства. Але тут же питання не суто юридичне, а політичне. Що це означає? А багато чого може означати. По-перше, це може означати демонстрацію Арсеном Аваковим (очільник МВС — ред.) свого, так би мовити, політико-силового ресурсу, враховуючи те, що багато в цих національних дружинах колишніх чи нинішніх — тут не все зрозуміло — але прихильників міністра внутрішніх справ.

Тобто Ви ототожнюєте їх діяльність саме з міністром внутрішніх справ?

— Не ототожнюю з діяльністю, але демонстрацію можливого ресурсу на вулиці, як політичного інструменту, не виключаю. По-друге, це такі оглядини, на що, чим чи які політичні важелі є у міністра, у фракції. По-друге, це може також, окрім дійсно великої місії, серйозної місії дотримання порядку на вулицях і в містах, це є демонстрація того, під чиїм контролем вулиця. Під контролем Михайла Саакашвілі, який наприкінці 2017 року став лідером вуличної опозиції і реанімував фактично вулицю як політичного суб'єкта у країні, чи влада буде контролювати цю вулицю як політичного суб'єкта в українській політиці. От вулиця — це політичний суб'єкт, один з політичних суб'єктів у країні. Це — два. По-третє, тут важливий ще один момент. Для того, щоб ці національні дружини під приводом дотримання порядку унеможливлювали якісь протестні гуляння, збори, силові якісь протестні акції, тому що соціальне невдоволення — достатньо велике. Є спокуса все ж таки підняти вулицю на соціальний і політичний протест. Це — три. І четвертий ще є момент, не будемо забувати, що для влади теж важливо якось контролювати націонал-радикалів. Є проблема така, вона стояла, стоїть, очевидно, ще буде стояти. Тому краще, коли були активні бойові дії на сході України, адже енергія радикалізму, вулиці, патріотично налаштованих радикалів, вона акумулювалася саме там. Оскільки там сьогодні все ж таки, особливо, після закону про деокупацію, наведений порядок, діють військові частини, і там цим займається армія і більше ніхто. То потрібно якось все ж таки контролювати далі радикалів, щоб їх енергія теж не перекинулася і не почала працювати проти влади. Завжди стояло питання, як контролювати радикалів, для нинішньої влади. Це хороший спосіб. Я тут не маю на увазі, що це Радикальна партія Ляшка. Це — раз, а, по-друге, потенційний радикалізм в суспільстві є. І є запит на радикальні дії або протестні радикальні дії, або провладні, або ще якісь. Тому важливо сьогодні владі, як це було і три роки тому, два роки тому, після подій на Майдані, контролювати радикальну частину протесту.

Чому створена така одиниця? Адже Арсен Аваков каже, що Україні вдалося досягти зменшення рівня злочинності в громадських місцях і на вулицях майже на чверть. Видео facebook.com/yakovlev.danylo Факельное шествие в Харькове: перекрытое движение из-за тысячи националистов

— Про те ж я говорю, що тут це не питання безпеки на вулицях. Це питання політичного контролю, з одного боку, влади над радикалами або потенційними націонал-радикальними політичними силами, а з іншого боку, контролю національно-радикальними силами в особі цих національних дружин над протестною вулицею, яка була реанімована Михайлом Саакашвілі цього року. Зрозуміло, хіба може національна дружина взагалі забезпечувати порядок на вулицях і безпеку. Для цього є Нацполіція, патрульна поліція. Це виходить, що реформа Національної патрульної поліції не вдалася, раз вони не можуть забезпечити громадський порядок. Цим мають займатися офіційні, унормовані юридично, чітко прописані у відповідних законах, статутах, регламентних правилах органи правопорядку, легітимні і легальні форми, органи правопорядку. А не національні дружини, юридичний статус яких розмитий.

Чи можуть ці національні дружини активізуватися напередодні виборів? В чому полягатиме їх роль?

— Може бути і так. Але головне — коли почнуть оголошувати результати виборів. Ви не забувайте, у нас в 2004 році Майдан виник, коли нечесно підрахували голоси на президентських виборах. Ось щоб не дати можливість протестів, електоральних протестів, і те, що називається перевибори, тобто революція, яка створюється на підставі нечесних виборів, нечесних електоральних підрахунків і інститутів. Щоб цього не виникло. От це теж може бути. Тому я і кажу, що тут є елемент такого політико-технологічного проекту влади по створенню цих дружин, для того, щоб, з одного боку, контролювати цих радикальних людей, щоб вони робили або діяли в руслі запитів влади, і завдань влади, а, з іншого боку, контролювати вулицю, не дати політичній вулиці стати повноцінним політичним протестним суб'єктом проти діючої влади напередодні виборів, особливо, в процесі першого, другого туру.

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К слову, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский в эфире Голоса Столицы заявил, что безопасность в Украине — далека от идеала, а иногда и вовсе отсутствует. По его словам, главная проблема работы правоохранителей — перегруженность органов досудебного следствия мелкими кражами.