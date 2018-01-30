Факельное шествие в Харькове: перекрытое движение из-за тысячи националистов

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Вечером 29 января в центре Харькова состоялось анонсированное факельное шествие. Марш был организован националистическими организациями по случаю 100-летия боя под Крутами.

В марше взяли участие около тысячи харьковчан, которые прошли от площади Свободы до площади Конституции по улице Сумской.

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На время проведения марша движение автомобилей по улице Сумской было ограниченно, сообщает MyKharkov.

По окончанию шествия на площади Конституции состоялся митинг, в ходе которого выступили организаторы марша.

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