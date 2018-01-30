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    Факельное шествие в Харькове: перекрытое движение из-за тысячи националистов

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    Националистический радикализм крепчает (134)

    (обновлено: )693014
    Активисты харьковских ячеек Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" отметили столетнюю годовщину боя под Крутами. Марш собрал около тысячи человек.
    Видео facebook.com/yakovlev.danylo

    Вечером 29 января в центре Харькова состоялось анонсированное факельное шествие. Марш был организован националистическими организациями по случаю 100-летия боя под Крутами.

    В марше взяли участие около тысячи харьковчан, которые прошли от площади Свободы до площади Конституции по улице Сумской.

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    На время проведения марша движение автомобилей по улице Сумской было ограниченно, сообщает MyKharkov.

    По окончанию шествия на площади Конституции состоялся митинг, в ходе которого выступили организаторы марша.

    Смотрите также: Историческая реконструкция боя под Крутами и факельное шествие в Киеве

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