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    В Донбассе с факелами отметили день рождения Бандеры

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    Радикализм захватил Украину (82)

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    Охранять мероприятие вышли более сотни правоохранителей: силовики с собаками выстроились по бокам колонны, также присутствовали сотрудники СБУ и начальник патрульной полиции Краматорска и Славянска.
    Факельное шествие в Донбассе
    novosti.dn.ua

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Славянске Донецкой области 1 января активисты Всеукраинского объединения "Свобода" и "Сокол" устроили факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

    Как сообщает сайт "Новости Донбасса", охранять мероприятие вышли более сотни правоохранителей: силовики с собаками выстроились по бокам колонны, также присутствовали сотрудники СБУ и начальник патрульной полиции Краматорска и Славянска Александр Малыш.

    В Ивано-Франковске в 14:00 памятника Степану Бандере на Европейской площади состоялось торжественное вече. Видео
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    Мероприятия в честь Бандеры: Ивано-Франковск и Львов

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    Полицейские патрулировали район центральной больницы, где в ходе прошлогоднего марша неизвестные бросили взрывпакет, в результате чего повредилось остекление здания по улице Шевченко.

    Около 200 участников марша выкрикивали речевки "Слава Украине".

    Присутствующие потушили факелы на конечной точке марша, у памятника Тарасу Шевченко.

    Мероприятия также анонсировались в Авдеевке и Покровске Донецкой области.

    На площади Шибанкова в Покровске состоялся митинг, посвященный Бандере. В прифронтовой Авдеевке факельное шествие организовали "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус".

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    Напомним, ранее о своем участии в маршах и шествиях в честь Бандеры заявляли "Национальный корпус", ВО "Свобода" и другие "правые" организации.

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