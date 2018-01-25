В Киеве пройдет факельное шествие в честь 100-летия боя под Крутами

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на понедельник, 29 января, запланировано факельное шествие, посвященное 100-летию со дня боя под Крутами, сообщается Киевская городская госадминистрация.

Также возле столичной станции метро "Арсенальная" будет проведена реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал". В 18.30 29 января актеры воссоздадут события, которые происходили в конце января 1918 года.

После театрализованного боя факельное шествие пройдет от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.

Ранее сообщалось, что активисты харьковских ячеек Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" намерены отметить столетнюю годовщину боя под Крутами. Они также организовывают факельное шествие в Харькове — от площади Свободы до площади Конституции.