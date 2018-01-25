наверх
25.01.201812:13
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве пройдет факельное шествие в честь 100-летия боя под Крутами

    (обновлено: )12203
    Киевская городская госадминистрация анонсировала историческую реконструкцию боя возле завода "Арсенал", после чего состоится факельное шествие к Аскольдовой могиле.
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на понедельник, 29 января, запланировано факельное шествие, посвященное 100-летию со дня боя под Крутами, сообщается Киевская городская госадминистрация.

    День Соборности в Киеве
    facebook.com/Євген Солонина
    День Соборности в Киеве: на мост Патона пригнали броневик "Петлюра"

    Также возле столичной станции метро "Арсенальная" будет проведена реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал". В 18.30 29 января актеры воссоздадут события, которые происходили в конце января 1918 года.

    После театрализованного боя факельное шествие пройдет от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.

    Ранее сообщалось, что активисты харьковских ячеек Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" намерены отметить столетнюю годовщину боя под Крутами. Они также организовывают факельное шествие в Харькове — от площади Свободы до площади Конституции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Политолог Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?