Националистам задали вопрос: как факельные марши объединяют Украину?

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Заслуженный юрист Украины, эксперт Венецианской комиссии, глава правления Общественного объединения "За демократию через право" Марина Ставнийчук обратилась с рядом актуальных вопросов к организаторам и апологетам факельных шествий в Украине, в частности недавнего шествия в честь лидера ОУН Степана Бандеры.

В понедельник, 1 января, традиционные факельные шествия и вече прошли во многих областных и районных центрах Украины в честь дня рождения Степана Бандеры. В этом год впервые такие мероприятия прошли близ линии разграничения в Донбассе.

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"Скажите, апологеты этого действа, как объединяют украинский народ почти ночные марши с факелами людей, большинство из которых в масках? Что знают об освободительном движении в Украине те, кто участвует в них и бравирует этими походами? Понимают ли молодые люди разницу между здоровым национализмом и крайним национализмом и фашизмом? И напоследок, никогда не задумывались, как на нас потенциально смотрят наши европейские и не только партнеры после этих акций? Только не надо мне о том, что мы в своей стране, что хотим, то и делаем. Поскольку результаты этого видим все", — написала Ставнийчук на своей странице в Facebook.

Facebook Марины Ставнийчук Комментарий Марины Ставнийчук

Она отметила, что не собиралась комментировать прошедшие акции, однако "уже третий день идут увлекательные посты о факельном шествии 1 января в честь Степана Бандеры".

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Ранее факельные шествия в честь Бандеры, прошедшие в первый день нового года, иронично прокомментировал экс-командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.