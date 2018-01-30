Вятрович об "антибандеровском законе" в Польше: это начало цензуры

Закон о пропаганде так называемой "бандеровской идеологии" вреден для самой Польши, так как такое решение может говорить о введении цензуры в истории, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятровчи.

Сейм Польши 26 января принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

"В этом законе все прописано очень нечетко. Речь идет о какой-то преступной деятельности украинских националистов в 1925-1950-х годах. Как историк, который занимается ОУН, я не понимаю, что произошло в 1925 году, что стало определяющей точкой для определения преступления. Также не понятно, какое отношение имеет 1950-й год к украинскому национализму на территории Польши", — отметил Вятрович в эфире телеканала ZIK.

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По его словам, польские политики решили, что деятельность УПА была преступной, и любые другие мысли наказываются, включая заключением до трех лет. Неопределенность в законе дает возможность применять его нормы к очень широкому кругу, если не ко всем, отмечает историк.

"Надо не забывать, что остается в силе постановление польского сейма о событиях на Волыни в 43-м году, как геноциде. Это преступление уже определено, эти события они назвали "преступлением геноцида". Соответственно имеем определение событий на Волыни как геноцид, имеем закон, карающий за отрицание преступления националистов. Соответственно, если сейчас кто-то захочет говорить о преступлениях польской подпольной армии против украинцев, о том, что мы не имеем права ни с исторической, ни юридической точки зрения называть события, которые произошли на Волыни геноцидом, автоматически подпадает под действие этого закона", — сказал директор Института нацпамяти.

Он убежден, что закон вреден не только для Украины и для польско-украинских отношений, этот закон вреден для Польши, так как, по сути, является "началом введения цензуры и политического диктата сначала в истории, а потом это может распространиться на ограничение свободы слова".

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"Мы смотрим на на нашего восточного соседа и мы видим, что именно по такому сценарию там происходила реставрация авторитарного режима. К сожалению, мы видим, что такими же тропами движутся наши западные соседи", — добавил Вятрович.

Ранее МИД Украины жестко ответил на принятие в Польше "антидандеровского закона".