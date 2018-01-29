Лукаш: поляков уже достала героизация бандеровцев

РИА Новости Украина

В пятницу, 26 января, сейм Польши принял пакет поправок в закон об Институте нацпамяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии.

Комментируя решение сейма Польши, экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что поляков просто достала героизация бандеровщины, факельные шествия и переписывание истории.

"ЕС в этом вопросе будет на стороне Польши. Причины такого решения Сейма понятны. Достала поляков героизация бандеровщины, факельные шествия и переписывание истории украинскими шариковыми", — пишет Лукаш у себя в Facebook.

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При этом Лукаш напомнила, что Рада не так давно приняла закон "О правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. Принятым законом 271 депутат предоставил организациям ОУН-УПА статус борцов за независимость Украины.

"Привет вам, 271 депутат. Привет, вятровичи! Привет, Кабмин! Привет, циничный бандера! Пламенный привет из Польши. Уголовно-правовой. Так обломать в риторике перед выборами… И уверена, шутить никто не будет", — иронично отметила Лукаш.

По ее словам, например, за отрицание Холокоста в странах Европейского союза регулярно осуждаются граждане, и страны ЕС имеют как нормы ответственности за "преступления ненависти" так и опыт преследования преступников. Преследования на всей территории ЕС.

"С нетерпением жду вопросов журналистов на территории ЕС, заданных украинским функционерам о бандере и бандеровцах. Ловите их за язык! Будет интересно!", — резюмирует Лукаш.