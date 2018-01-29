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    Лукаш: поляков уже достала героизация бандеровцев

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (351)

    (обновлено: )457141
    Комментируя принятый в Польше закон о запрете "бандеровской идеологии", экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что поляков просто достала героизация бандеровцев, факельные шествия и переписывание истории.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

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    В пятницу, 26 января, сейм Польши принял пакет поправок в закон об Институте нацпамяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии.

    Комментируя решение сейма Польши, экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что поляков просто достала героизация бандеровщины, факельные шествия и переписывание истории. 

    "ЕС в этом вопросе будет на стороне Польши. Причины такого решения Сейма понятны. Достала поляков героизация бандеровщины, факельные шествия и переписывание истории украинскими шариковыми", — пишет Лукаш у себя в Facebook.

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    Сайт партии "Союз левых сил"
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    При этом Лукаш напомнила, что Рада не так давно приняла закон "О правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. Принятым законом 271 депутат предоставил организациям ОУН-УПА статус борцов за независимость Украины.

    "Привет вам, 271 депутат. Привет, вятровичи! Привет, Кабмин! Привет, циничный бандера! Пламенный привет из Польши. Уголовно-правовой. Так обломать в риторике перед выборами… И уверена, шутить никто не будет", — иронично отметила Лукаш. 

    По ее словам, например, за отрицание Холокоста в странах Европейского союза регулярно осуждаются граждане, и страны ЕС имеют как нормы ответственности за "преступления ненависти" так и опыт преследования преступников. Преследования на всей территории ЕС.

    "С нетерпением жду вопросов журналистов на территории ЕС, заданных украинским функционерам о бандере и бандеровцах. Ловите их за язык! Будет интересно!", — резюмирует Лукаш.

    Скриншот с сайта Facebook

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