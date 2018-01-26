Мифы о ЕС из Львова: уехал в Польшу на заработки – вернулся через месяц

РИА Новости Украина

Не всегда "заробитчанство" бывает удачным. Петр Синеокий записал историю парня, который поехал на заработки в Польшу, но не нашел там своего счастья.

Удар. Еще один. Третий. Четвертый… Тело будто сломлено, голова сейчас расколется. Хочется просто сбежать. Но есть только один вариант – открыть глаза и выключить тот долбаный будильник. Это уже 4:20 утра.

Время ехать на польский завод – стать частичкой огромного механизма. И твоя роль там – класть "телек" на конвейер. Так проходили первые дни Николая с того времени, как он уехал на заработки в Польшу.

Украинское фото Безвизовый режим Украины с ЕС. На польско-украинской границе

Кто такой вообще Николай? Это – обычный герой повседневной жизни. Как и большинство из нас, он получил образование, искал дополнительную работу, чтобы иметь больше денег; гулял по львовским улочкам – жил своей особой жизнью, но в то же время чем-то похожей на нашу с вами.

А потом уехал в Польшу на заработки. Со всеми попрощался, подготовился к тяжелой работе – и… вернулся оттуда через месяц.

Он не против поделиться своей историей и рассказать о жизни украинских гастарбайтеров в Польше. Но хочет остаться анонимом.

Честно, я не могу вот точно-точно сказать, почему люди едут себе на заработки. В частности, в Польшу. Для кого-то это – возможность "поднять" больше денег. Кому-то нравится их уровень жизни: более дешевые продукты при сравнительно больших зарплатах, какая не какая социальная защищенность на работе. Да и куча всего другого. Реально, причин сотни, и все они связаны между собой.

Чего я хотел? Это было испытание и кардинальное изменение среды. За свои 22 года я успел поработать официантом в нескольких заведениях. И когда ты каждый день выносишь блюдо, забираешь тарелки и так по кругу – это утомляет, нервирует и со временем начинает угнетать. Хочется вырваться. А Польша – прекрасный вариант.

Но языка я не знал. Поэтому 5-6 тысяч злотых, которые уже в воображении шуршали у меня в карманах, помахали мне ручкой. Реальный вариант – минималка (2000 злотых; в 2018 году – 2100). Но и на том хорошо. Хотя, честно, думаю, что можно найти работу с лучшей зарплатой. Не надо воспринимать все слишком однозначно. Но у меня был такой вот вариант.

Zik.ua Польские злотые

Когда уже я точно понял – еду в Польшу – то осталось найти работу. Во Львове есть фирмы, которые за деньги тебя устроят. Я сделал немного иначе и серьезно ошибся. В Интернете нашел объявление от некоего украинца Васи, который предложил работать на фирму Zalando. Сортировать одежду. Свитер в свитер. И так целый день. А за это получаешь две тысячи. И это, как показало будущее, была плохая идея.

Потому что поработать не получилось. Выяснилось, что Вася – весьма непорядочный человек. Пока мне оформляли все нужные документы, он взял с меня 125 злотых за проживание (5 дней). То есть – по 25 злотых за сутки. Другие люди платили за проживание 0 злотых за сутки – на 100% меньше.

Да и фирма оказалась непорядочной. Как обычно все должно происходить: ты приезжаешь, ждешь, пока тебе оформляют трудовой договор (umowa o pracę, – Ред.), проходишь инструктажи по технике безопасности и приступаешь к работе.

Обычно, на оформление договора уходит пять дней. Но через некоторое время мне сказали, что набрали слишком много людей. Надо подождать с неделю, и тогда может еще откроют набор – бла, бла, бла.

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Честно, это был реальный прокол. Когда едешь работать в другую страну, то лучше уже договариваться непосредственно с фирмой, а не через посредника. И проверять всю информацию. Тогда все будет гораздо спокойнее. И без нервов. А тут – приехал в чужую страну в Свебодзен (вблизи границы с Германией), не нашел работы, тратишь деньги на проживание и питание. Невесело. Тогда уже задумался, чтобы вернуться домой.

Бывает так, что шансов уже нет, ситуация отвратительная – и тут все налаживается. В какой-то момент хотел уже собирать вещи домой, вдруг удалось познакомиться с польским бизнесменом. На него вышел через случайного знакомого.

Он проникся сочувствием. Забрал меня в город Хожув, поселил в специально построенное для работников общежитие-гостиницу. Помог не ради денег. Просто по доброте человеческой, как говорят – по дружбе. Там нашел новую работу – на фирме сборки телевизоров TVP.

А дальше начался рабочий ритм. Именно так – ритм. Действуешь, словно запрограммированный. Просыпались мы в 4:20. Позже нельзя, потому что в полпятого нас забирал автобус. Довозил за 40 минут. Работа в первую смену – с 6:00 до 14:00. Так вот, хватало времени, чтобы переодеться, перекусить, выпить кофе. И – к работе.

Прежде всего, перед тем как таскать "телеки", нужно "заземлиться". Чтобы током не ударило. Для этого на ноги одеваешь специальные пряжки. Ровно в 6 на заводе запускаются линии. Нужно заблаговременно надеть перчатки и быть полностью готовым.

Моя задача – класть на линию телевизоры. И так весь рабочий день. А эти "телеки" не заканчиваются – в день приходилось переставлять примерно 2500 штук. Весит каждый, в зависимости от длины диагонали – 5-10 кг. После такой работы и качалки не надо.

Не знаю, сколько бы вытерпел, если бы пришлось все время молчать. К счастью, поляки лояльно относятся к общению во время работы. Можешь спокойно говорить, главное, чтобы все было четко и качественно. У меня телевизоры не падали. А случалось, что разбивали. Твоя вина – ты платишь. Если не твоя, то виновным не назначали. А был и ужасный случай – девушку ударило током. У нее оплавились волосы и почернела кожа на голове…но хотя бы выжила!

AGENCJA SE/EAST NEWS/PIOTR GAJEK Скорая помощь в Польше. Архивное фото

Я был просто уничтожен после первого дня, тело сводило. Болели руки, пальцы и даже ногти. Уже думал уволиться, но меня успокоили – первый день для всех невыносим. Потом становится легче и ко всему понемногу привыкаешь.

И действительно, ко всему привыкаешь. Боль в мышцах – это, наверное, самое легкое, что может быть в жизни. Со временем обращаешь внимание на другие вещи. Понимаешь, что ты выполняешь абсолютно механическую работу и перспектив у тебя немного. Ну, переставишь там с десяток тысяч "телеков" в месяц, получишь зарплату – а что дальше? А все то же – изо дня в день. Никакой перспективы роста, траты на еду. И самое главное – ты не думаешь головой и понемногу тупеешь. С таким мириться нельзя.

Несмотря на это, в своей комнате мы об этом не говорили. Со мной жил парень из Кировограда, а еще один – из Хмельницкой области. На самом деле, хорошие люди. Они также все-все понимали. Но старались не нагнетать. Мы никогда не говорили чего-то обидного об Украине. Даже не слышал, чтобы они о жизни в Украине говорили. В основном – бытовые темы.

Наше свободное время – это на пиво, прогуляться, телевизор, сериалы. На выходные кое-кто позволял себе съездить в другие города. Порой даже в Берлин или Амстердам. Получалось довольно дешево – где-то 250-300 злотых.

Хотя досуг был разный. С нами жила компания "восточников", которые каждую субботу собирались на кухне. Включали шансончик и начинали пить. Кричали, порой и разборки были. Но в целом люди неплохие. Просто манеры немного другие.

Даже при той тяжелой работе они сохраняли оптимизм, чувство юмора. Их питали новые знакомства, новый город, новые впечатления. Кто тебе выговорится, кому-то ты выговоришься. Вот уже обоим стало легче. Один парень даже умудрился купить абонемент в тренажерку.

Несмотря на эту атмосферу солидарности и такой трудоустроенности, я сорвался обратно. Становиться частью механизма не хотел. А в Украине будет больше шансов найти более полезную работу.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Пассажиры у автобусов в Европу

После возвращения меня часто спрашивают – а каковы поляки у себя на родине? Да такие же, как и те, что приезжают туристами во Львов – приветливые и простые в общении.

И наконец – где лучше? Буду откровен. По уровню жизни Польша Украину заметно опережает. Продукты и лекарства – дешевле и качественнее. У людей нет привычной нам озабоченности. Они уверены и спокойны. Там хорошо. Но дома должно быть лучше. Значит надо делать лучше свой дом. Это реально. Они же смогли.