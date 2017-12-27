С нового года украинцам придется платить за разрешение работать в Польше

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. С нового года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, в соответствии с которыми заявления о намерении получить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонную работу, сообщает "Польское радио".

"Период выполнения работы не может превышать 9 месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за такой документ составит 30 злотых ($8,4)", — пояснила директор Уездного управления труда в городе Груец Мазовецкого воеводства Мажанна Скочек.

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Целью внедрения новых правил будет адаптация польских государственных норм к законодательству ЕС. Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в сферах сельского хозяйства, садоводства, туризма и гастрономии.

Новые разрешения на сезонную работу будут двух видов. В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы. На основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу. Иностранцы, имеющие биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без виз. Но их работодатель также будет обязан зарегистрировать в управлении труда.

Напомним, ранее новый премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что отношения с Украиной нужно строить на исторической правде. В частности, по его словам, нельзя забывать о таких событиях, как "геноцид на Волыни". Также он заявил, что Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза", и его страна приняла "очень много беженцев из Украины, где идет война".

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Позже глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя заявление нового польского премьера об украинских беженцах, заявил, что на самом деле работающие в Польше украинцы спасают польскую экономику.

В начале декабря польские пограничники сообщили, что с июня 1,7 миллиона украинцев въехали по загранпаспортам в страну, из них почти 600 тысяч — без виз.