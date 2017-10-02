Ткачев: плата за работу в Польше - деградация и унижение

РИА Новости Украина

В польском городе Барлинек владелец магазина Bimex Ежи Битель повесил табличку, призывающую проверять каждого гражданина Украины на кассе. Фото с табличкой быстро распространилось по соцсетям.

"Каждый гражданин Украины прошедший кассу будет проверен", — написано на польском и украинском языках.

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в срочном порядке проинформировал о ситуации прокуратуру, омбудсмена и посольство Украины в Польше, сообщается на его странице в Facebook.

Владелец магазина объяснил, что поставил табличку после того, как гражданин Украины украл две сумки продуктов. Надпись, по просьбе владельца, перевели украинцы, работающие в магазине.

"На самом деле она (табличка, — Ред.) висела сутки, но ее уже сняли. Я сказал сделать ее под влиянием импульса, слишком быстро. Не таким должно было быть содержание таблички. Искренне извиняюсь перед всеми, кто чувствует себя оскорбленным. Таблички с таким содержанием не может быть", - сказал он.

Битель сказал, что украинцы — это проблема в его магазине и во всем Барлинке, и подчеркнул, что они воруют значительно чаще, чем поляки.

"Поляк может что-то украсть раз в месяц. С украинцами такие истории случаются даже четыре раза в неделю. Я должен был нанять двух дополнительных охранников", — пожаловался владелец магазина Bimex.

Ситуацию с неоднозначной табличкой на своей странице в Facebook прокомментировал одесский журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев.

Хотя это и выглядит крайне унизительно, в этом есть определённое здравое зерно, считает он.

"Дело в том, что украинские гастарбайтеры, едущие в Польшу, зачастую представляют собой весьма малопривлекательное зрелище. Это в массе своей то, что в советское время называли деклассированной публикой, а сегодня кличут прекариатом. Проще говоря, это люди, не имеющие чёткого места в системе трудовых отношений и готовые работать кем угодно за мелкий (сравнительно) прайс. Сегодня он собирает клубнику, завтра — работает грузчиком, послезавтра — собирает мебель (простейшие операции типа закрутить болт или прикрепить степлером обивку) и т.п. Работает он нелегально, согласен жить в самых скотских условиях и т.п.", — сообщил журналист.

Вполне понятно, что такие люди довольно быстро деградируют, теряют социальные ориентиры и превращаются в откровенных маргиналов, добавляет Ткачев: "Далеко не всякий труд делает из обезьяны человека — бывает и наоборот. И вот позавчерашний инженер, врач или учитель, вчера собиравший клубнику, сегодня собирает бутылки или ворует в супермаркете".

Скриншот сообщения

"Мой хороший знакомый, будучи зубным врачом, уехал в Испанию. По специальности он там устроиться не смог, работать пришлось чёрти кем. Правда, у него всегда был довольно крепкий внутренний стержень, и сейчас он уже устроился в обслуживающий персонал какой-то стоматклиники — лечить людей ему ещё не доверяют, доверят нескоро, но он хотя бы вернулся в свою сферу", — отметил журналист.

В этом смысле, подчеркивает он, трудовая эмиграция в Польшу (а равно в Чехию и т.п.) невыгодно отличается от эмиграции в ту же Россию, Белоруссию или Казахстан: "туда едут в основном работать по специальности — большинство тех моих знакомых, кто туда эмигрировали, сейчас работают теми же, кем работали до отъезда".

"Конечно, заробитчанство в Польше имеет свои плюсы: за одну и ту же работу там, как правило, платят больше (хотя как на мой взгляд явно недостаточно много для того, чтобы жить в строительном вагончике вдесятером и питаться бич-пакетами или объедками с хозяйского стола). Но платой за это является трудовая деградация и превращение в личность, которую будут обыскивать на кассе в супермаркете. Подумайте об этом", — призвал Ткачев.

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