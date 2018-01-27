Стогний о Вятровиче: все, что несут чиновники - позор на голову народа

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Еще один журналист не смог обойти вниманием высказывания директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о российских и советских артистах и писателях. На этот раз свое возмущение высказала телеведущий Константин Стогний.

В сети разгорелась дискуссия из-за высказываний директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о некоторых российских и советских деятелях культуры. В частности, Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой и писателя Михаила Булгакова.

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"Я понимаю, что нормальный человек на такой вопрос просто повертел бы пальцем у виска. Поэтому уточню: вопрос касается исключительно вятровичей. После глубокомысленной фразы, что "Булгаков является щупальцей русского мира", хотелось бы уточнений. А Гоголь, прославивший украинскую Деканьку на весь мир- это враждебная щупальца? А Амосов, спасший сотни украинских сердец- тоже щупальца, выступавшая за братство народов? А Братья Стругацкие, родившиеся в Глуховском районе Черниговской области? А нобелевский лауреат Михаил Шолохов, мать которого с теплотой всегда вспоминала родную Черниговщину? А Казимир Малевич, отец которого похоронен у нас на байковом кладбище. Казимир переехал в Курск и там написал свой "Черный квадрат"? И многие-многие другие, известные всему миру "щупальцы", — написал Стогний на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация — авторские).

"Боже, ну почему все что несут украинские чиновники это позор на голову народа! Это неприемлемо с точки зрения морали. С точки зрения здравого смысла. Плевок в сторону всей человеческой цивилизации, как бы указывающий на то, что это тупиковая ветвь развития Вселенной", — добавил телеведущий, известный своими проектами о ЧП и криминале.

Facebook Константина Стогния Комментарий Константина Стогния о Владимире Вятровиче

Ранее к дискуссии "вокруг Вятровича" подключился известный журналист и публицист Виталий Портников, назвав почитателей советской культуры "людьми без Родины".