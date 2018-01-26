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    Вятрович предложил вместо Арки дружбы народов в Киеве построить пантеон

    (обновлено: )43109
    Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович выразил убежденность, что "на этом месте должен быть другой объект, мы называем его национальный пантеон".
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что на месте Арки дружбы народов в Киеве необходимо построить национальный пантеон.

    Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что недоумевает, почему в Киеве еще не разобрали на металлолом Арку дружбы народов. Монумент был открыт по случаю 60-летнего юбилея создания СССР. Скульптурная композиция состоит из высокой металлической радуги и бронзовой скульптуры рабочих.

    facebook.com/alex.pinchuk
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    "Арка Дружбы народов непосредственно не подпадает под действие закона о декоммунизации. Но я лично, как гражданин, позитивно отношусь к идее ее демонтажа, поскольку она олицетворяет определенный миф о якобы украинско-российской дружбы", — сказал Вятрович в комментарии телеканалу "112 Украина" в пятницу.

    Он выразил убежденность, что "на этом месте должен быть другой объект, мы называем его национальный пантеон".

    Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявлял, что власти намерены демонтировать Арку Дружбы народов в центре Киева, на этом месте может появиться монумент, посвященный бойцам АТО. Позже в Минкультуры пояснили, что демонтаж требует широкого общественного обсуждения, пока ее "ломать никто не собирается". Затем в Институте национальной памяти заявили, что Арка дружбы народов пока не подлежит сносу.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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