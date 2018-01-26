Вятрович предложил вместо Арки дружбы народов в Киеве построить пантеон

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что на месте Арки дружбы народов в Киеве необходимо построить национальный пантеон.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что недоумевает, почему в Киеве еще не разобрали на металлолом Арку дружбы народов. Монумент был открыт по случаю 60-летнего юбилея создания СССР. Скульптурная композиция состоит из высокой металлической радуги и бронзовой скульптуры рабочих.

"Арка Дружбы народов непосредственно не подпадает под действие закона о декоммунизации. Но я лично, как гражданин, позитивно отношусь к идее ее демонтажа, поскольку она олицетворяет определенный миф о якобы украинско-российской дружбы", — сказал Вятрович в комментарии телеканалу "112 Украина" в пятницу.

Он выразил убежденность, что "на этом месте должен быть другой объект, мы называем его национальный пантеон".

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявлял, что власти намерены демонтировать Арку Дружбы народов в центре Киева, на этом месте может появиться монумент, посвященный бойцам АТО. Позже в Минкультуры пояснили, что демонтаж требует широкого общественного обсуждения, пока ее "ломать никто не собирается". Затем в Институте национальной памяти заявили, что Арка дружбы народов пока не подлежит сносу.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.