Пока президент Порошенко активно проводит декоммунизацию, переименовывая целые города и замуровывая невинные панно с рабочими и колхозницами, его бизнес зарабатывает сотни миллионов гривен на советских кондитерских брендах.
По словам Константина Стогния, "торнадовцы", находящиеся под следствием, планировали акцию протеста против якобы необъективности судов и следствия. Они "подняли бучу" и пытались напасть на одного охранника.
Президент Порошенко назвал количество военных, погибших за время АТО, в Украине 8 мая впервые отмечается как День памяти и примирения, СБУ вводит усиленный режим безопасности, а монумент "Родина-мать" в Киев одели в венок из красных маков.
По информации члена "теневого правительства", правоохранительные органы готовятся отчитаться о раскрытии журналиста Олеся Бузины. Возможно, обвинения будут предъявлены задержанным по подозрению в убийстве киевских милиционеров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".