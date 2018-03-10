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    Константин Стогний

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Антон Геращенко
    Геращенко проиграл суд по клевете
    14:23 14.02.2018
    2761
    По словам журналиста Константина Стогния, более года назад, комментируя события в Княжичах, нардеп Антон Геращенко назвал его пресс-секретарем Виталия Захарченко.
    Киевский торт компании Roshen
    Еще кусочек? "Киевский торт" для президента
    08:51 07.02.2018
    2700
    Пока президент Порошенко активно проводит декоммунизацию, переименовывая целые города и замуровывая невинные панно с рабочими и колхозницами, его бизнес зарабатывает сотни миллионов гривен на советских кондитерских брендах.
    Константин Стогний
    Стогний о Вятровиче: все, что несут чиновники - позор на голову народа
    06:36 27.01.2018
    7088Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В сети продолжается дискуссия из-за высказываний директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о некоторых российских и советских деятелях культуры.
    Ситуация возле Лукьяновского СИЗО после нападения торнадовцев на охрану
    Журналист: "торнадовец" в Лукьяновском СИЗО пытался отрезать себе часть уха
    01:40 12.01.2017
    242Дело "Торнадо": судный день
    По словам Константина Стогния, "торнадовцы", находящиеся под следствием, планировали акцию протеста против якобы необъективности судов и следствия. Они "подняли бучу" и пытались напасть на одного охранника.
    Константин Стогний
    Журналист Стогний подал в суд на Антона Геращенко
    15:44 13.12.2016
    7836
    Исковое заявление датировано 12 декабря. В нем говорится, что нардеп Геращенко распространял информацию, которая "является недостоверной" и "порочит честь и деловую репутацию Константина Стогния".
    Константин Стогний
    Трагедия в Княжичах. Стогний: у кого-то первого сдали нервы
    14:43 05.12.2016
    8267Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Причиной перестрелки в Княжичах между правоохранителями стали несогласованные действия командиров МВД и руководителя операции, считает бывший советник министра внутренних дел Константин Стогний.
    Красный мак, ордена и медали
    Хроника 8 мая: День памяти и примирения, подробности расстрела милиционеров
    11:28 09.05.2015
    769День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Президент Порошенко назвал количество военных, погибших за время АТО, в Украине 8 мая впервые отмечается как День памяти и примирения, СБУ вводит усиленный режим безопасности, а монумент "Родина-мать" в Киев одели в венок из красных маков.
    Похороны Олеся Бузины
    В убийстве Бузины обвинят убийц киевских милиционеров — Стогний
    13:38 08.05.2015
    1082Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    По информации члена "теневого правительства", правоохранительные органы готовятся отчитаться о раскрытии журналиста Олеся Бузины. Возможно, обвинения будут предъявлены задержанным по подозрению в убийстве киевских милиционеров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Антон Геращенко
    Геращенко проиграл суд по клевете
    14:23 14.02.2018
    2761
    По словам журналиста Константина Стогния, более года назад, комментируя события в Княжичах, нардеп Антон Геращенко назвал его пресс-секретарем Виталия Захарченко.
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