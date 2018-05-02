Стогний о деле с избиением Найема: это цирк, только грустный

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Известный телеведущий и бывший спикер МВД Украины Константин Стогний резко высказался по поводу ситуации с избиением нардепа от БПП Мустафы Найема. В частности, Стогний возмущен тем фактом, что основной фигурант дела спокойно вылетел из Киева в Баку.

Ранее стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата Найема в центре Киева вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.

"Это реально какой то цирк шапито. Только грустный. Ну, судите сами:

— Это самый центр Киева, детка! Центрее уж некуда. Крещатик, на котором раньше даже остановиться не разрешали- чтоб центр города не парализовало пробкой.

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— Час пик.

— лупасят народного депутата, реформатора правоохранительной системы.

— объявляют "розыски", "перехваты".

— уже через час по сми гуляют фотографии нападавших.

— громкие слова, про то что "вот в этот раз наглецы получат по заслугам".

— участники нападения задержаны

Фото из открытых источников Подозреваемый в избиении нарепа Мустафы Найема

— громкие заявления руководителей МВД, что объявлены подозрения

— и тд

— и тп…..

ИТОГ: Тот, кто наносил удары и реально мог бы быть привлечен к ответственности, вылетел в Баку. Из "Борисполя". Официально пройдя границу Украины…" — написал Стогний на своей странице в Facebook, разместив также ранее опубликованное видео конфликта.

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