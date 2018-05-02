наверх
02.05.201807:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.20- 0.03
  • EUR31.62- 0.30
Рубрики
Ещё
    Общество

    Стогний о деле с избиением Найема: это цирк, только грустный

    Тема:

    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа (402)

    (обновлено: )70520
    Телеведущий Константин Стогний возмущен тем фактом, что, несмотря на шумиху и пафосные заявления правоохранителей, "тот, кто наносил удары и реально мог бы быть привлечен к ответственности, вылетел в Баку".
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    "Информатор"

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Известный телеведущий и бывший спикер МВД Украины Константин Стогний резко высказался по поводу ситуации с избиением нардепа от БПП Мустафы Найема. В частности, Стогний возмущен тем фактом, что основной фигурант дела спокойно вылетел из Киева в Баку. 

    Ранее стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата Найема в центре Киева вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура. 

    Момент нападения на Мустафу Найема в Киеве
    facebook.com/alexandr.kuzmenko
    В сети появилось видео, как Найему сломали челюсть

    "Это реально какой то цирк шапито. Только грустный. Ну, судите сами: 

    — Это самый центр Киева, детка! Центрее уж некуда. Крещатик, на котором раньше даже остановиться не разрешали- чтоб центр города не парализовало пробкой. 

    Смотрите также: Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    — Час пик. 

    — лупасят народного депутата, реформатора правоохранительной системы.

    — объявляют "розыски", "перехваты".

    — уже через час по сми гуляют фотографии нападавших.

    — громкие слова, про то что "вот в этот раз наглецы получат по заслугам".

    — участники нападения задержаны

    Фото из открытых источников
    Подозреваемый в избиении нарепа Мустафы Найема

    — громкие заявления руководителей МВД, что объявлены подозрения

    — и тд

    — и тп…..

    ИТОГ: Тот, кто наносил удары и реально мог бы быть привлечен к ответственности, вылетел в Баку. Из "Борисполя". Официально пройдя границу Украины…" — написал Стогний на своей странице в Facebook, разместив также ранее опубликованное видео конфликта.

    Facebook Константина Стогния
    Комментарий Константина Стогния
     В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине