Стогний о деле с избиением Найема: это цирк, только грустный

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Известный телеведущий и бывший спикер МВД Украины Константин Стогний резко высказался по поводу ситуации с избиением нардепа от БПП Мустафы Найема. В частности, Стогний возмущен тем фактом, что основной фигурант дела спокойно вылетел из Киева в Баку.
Ранее стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата Найема в центре Киева вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.
"Это реально какой то цирк шапито. Только грустный. Ну, судите сами:
— Это самый центр Киева, детка! Центрее уж некуда. Крещатик, на котором раньше даже остановиться не разрешали- чтоб центр города не парализовало пробкой.
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— Час пик.
— лупасят народного депутата, реформатора правоохранительной системы.
— объявляют "розыски", "перехваты".
— уже через час по сми гуляют фотографии нападавших.
— громкие слова, про то что "вот в этот раз наглецы получат по заслугам".
— участники нападения задержаны
— громкие заявления руководителей МВД, что объявлены подозрения
— и тд
— и тп…..
ИТОГ: Тот, кто наносил удары и реально мог бы быть привлечен к ответственности, вылетел в Баку. Из "Борисполя". Официально пройдя границу Украины…" — написал Стогний на своей странице в Facebook, разместив также ранее опубликованное видео конфликта.