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    Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    (обновлено: )101050
    Полицейские установили, что потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW.
    "Украинская правда" в youtube

    Полиция завела уголовное дело в связи с дорожным конфликтом с участием депутата Верховной Рады Украины в центре Киева, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

    Ранее в понедельник депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что стал участником дорожного конфликта в центре Киева, ему сломали челюсть, он находится в больнице. Депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала троих участников дорожного конфликта.

    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    канал informator.ua в youtube
    Опубликовано видео с места нападения на нардепа Найема
    "Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", — говорится в сообщении полиции.

    Полицейские установили, что потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

    Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "перехват", и вскоре разыскиваемый Mercedes нашли, а неподалеку задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте, их доставили в управление полиции. Мужчину, который ударил нардепа, разыскивают, добавили в полиции.

    Читайте также: Дерзкое избиение нардепа в центре Киева. Кадры с места происшествия

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