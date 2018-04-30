Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

Полиция завела уголовное дело в связи с дорожным конфликтом с участием депутата Верховной Рады Украины в центре Киева, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Ранее в понедельник депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что стал участником дорожного конфликта в центре Киева, ему сломали челюсть, он находится в больнице. Депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала троих участников дорожного конфликта.

У нашому розпорядженні є Відео, як мерседес-кубік підрізає машину Мустафи Найєма.

Нагадаю, з кубків вийшли люди, які почали сперечатися з мустафою, потім зав’язалася бійка, в результаті якої мустафі зламали щелепу. В нього також струс мозку pic.twitter.com/HUwl9vNW4e — Oksana Kovalenko (@superumka) 30 апреля 2018 г.

"Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские установили, что потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "перехват", и вскоре разыскиваемый Mercedes нашли, а неподалеку задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте, их доставили в управление полиции. Мужчину, который ударил нардепа, разыскивают, добавили в полиции.

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