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    Общество

    Избиение Найема: полиция объявила о подозрении напавшим

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    Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, однако скрылся с места инцидента и не был задержан.
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента
    "Информатор"

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева объявила о подозрении четырем напавшим на народного депутата Мустафу Найема, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии телеканалу "112 Украина".

    Появилось видео начала конфликта, в котором пострадал Найем
    "Украинская правда" в youtube
    Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    По ее словам, задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

    "Их действия были квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц", — заявила Максимец.

    Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, однако скрылся с места инцидента и не был задержан.

    "Сегодня также прокуратурой было согласовано заочное уведомление о подозрении четвертому участнику этого конфликта, который непосредственно ударил в лицо народного депутата, но скрылся с места происшествия. Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: кроме ст. 296 ему также инкриминировали ст. 122, это умышленное телесное повреждение средней тяжести. В настоящее время готовятся материалы для объявления его в розыск, поскольку он скрывается от органа досудебного расследования", — заявила Максимец.

    В Киеве на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема. Политик заявил о переломе челюсти и что инцидент не связан с его политической деятельностью. 

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