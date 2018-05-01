Избиение Найема: полиция объявила о подозрении напавшим

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева объявила о подозрении четырем напавшим на народного депутата Мустафу Найема, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии телеканалу "112 Украина".

По ее словам, задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

"Их действия были квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц", — заявила Максимец.

Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, однако скрылся с места инцидента и не был задержан.

"Сегодня также прокуратурой было согласовано заочное уведомление о подозрении четвертому участнику этого конфликта, который непосредственно ударил в лицо народного депутата, но скрылся с места происшествия. Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: кроме ст. 296 ему также инкриминировали ст. 122, это умышленное телесное повреждение средней тяжести. В настоящее время готовятся материалы для объявления его в розыск, поскольку он скрывается от органа досудебного расследования", — заявила Максимец.

В Киеве на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема. Политик заявил о переломе челюсти и что инцидент не связан с его политической деятельностью.