"Он обращался к нам очень грубо". Избившие Найема поведали детали инцидента

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Вечером 30 апреля в центре Киева прошли разбирательства по поводу избиения депутата Мустафы Найема. Полиция провела следственные действия на Бессарабской площади.

Нападавшими оказались молодые парни кавказкой внешности, пишет "Информатор".

На помощь к ним подошли еще несколько человек. Один из прибывших даже станцевал лезгинку прямо перед правоохранителями.

"Если бы мы знали, кто этот человек, то не ударили бы", — сообщил один из участников потасовки.

"Он обращался к нам очень грубо", — добавил он.

Спустя некоторое время нападавшие направились в Шевченковское отделение полиции для дальнейшего разбирательства. При этом они выглядели испуганными.

В Киеве на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема. Политик заявил о переломе челюсти и что инцидент не связан с его политической деятельностью. Задержали четверых людей.