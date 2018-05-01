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    "Он обращался к нам очень грубо". Избившие Найема поведали детали инцидента

    (обновлено: )145702
    Как рассказал один из участников потасовки, они не знали, что перед ними стоит депутат. По их словам, Найем вел себя грубо, что спровоцировало на драку.
    На месте избиения Найема в Киеве
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Вечером 30 апреля в центре Киева прошли разбирательства по поводу избиения депутата Мустафы Найема. Полиция провела следственные действия на Бессарабской площади.

    Появилось видео начала конфликта, в котором пострадал Найем
    "Украинская правда" в youtube
    Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    Нападавшими оказались молодые парни кавказкой внешности, пишет "Информатор".

    На помощь к ним подошли еще несколько человек. Один из прибывших даже станцевал лезгинку прямо перед правоохранителями.

    "Если бы мы знали, кто этот человек, то не ударили бы", — сообщил один из участников потасовки.

    "Он обращался к нам очень грубо", — добавил он.

    Спустя некоторое время нападавшие направились в Шевченковское отделение полиции для дальнейшего разбирательства. При этом они выглядели испуганными.

    В Киеве на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема. Политик заявил о переломе челюсти и что инцидент не связан с его политической деятельностью. Задержали четверых людей.

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