Найем сообщил, что напавший на него сумел улететь в Баку

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Нардеп Мустафа Найем сообщил, что мужчина, который участвовал в нападении на него, сумел покинуть страну и улетел в Баку.

Об этом Найем написал на своей странице в Facebook.

"Вчера до раннего утра был в райотделе, написал заявление, дал все показания и опознал трех подозреваемых. Сегодня им должны были предъявить подозрение по двум статьям УК — 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) и 296 (хулиганские действия)", — отметил он.

"Самое странное происходит с четвертым участником происшествия, который приехал "на подписку", непосредственно наносил удары и судя по всему был старшим в этой группе. Адреса регистрации парня полиции были известны, самого парня уже идентифицировал и и обещали найти, но только что выяснилось, что он…скрылся и успел УЛЕТЕТЬ в Баку рейсом из Борисполя", — сообщил нардеп.

В Киеве на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема. Политик заявил о переломе челюсти и что инцидент не связан с его политической деятельностью.