СМИ сообщили подробности о хулиганах, сломавших челюсть Найему

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Напавшие на народного депутата Мустафу Найема в Киеве хулиганы являются завсегдатаями дорогих столичных ресторанов, передает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, 19-летний и 28-летний подозреваемые часто отдыхают в дорогих ресторанах в центра Киева, таких как: "Караван", "Ишак", а также в заведениях ТРЦ "Арена-сити".

По данным издания, отец подозреваемых А. Саитов является членом чеченской диаспоры Украины, однако проживает в швейцарской Женеве.

"Источник также отметил, что мужчина не приветствует выходки своих сыновей "и должен их жестко наказать", — сообщает издание.

В Киеве на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема. Политик заявил о переломе челюсти и что инцидент не связан с его политической деятельностью.