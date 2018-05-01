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    Общество

    СМИ сообщили подробности о хулиганах, сломавших челюсть Найему

    (обновлено: )106120
    По данным СМИ, 19-летний и 28-летний подозреваемые часто отдыхают в дорогих ресторанах в центра Киева, таких как: "Караван", "Ишак", а также в заведениях ТРЦ "Арена-сити".
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    "Информатор"

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Напавшие на народного депутата Мустафу Найема в Киеве хулиганы являются завсегдатаями дорогих столичных ресторанов, передает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

    Появилось видео начала конфликта, в котором пострадал Найем
    "Украинская правда" в youtube
    Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    По данным СМИ, 19-летний и 28-летний подозреваемые часто отдыхают в дорогих ресторанах в центра Киева, таких как: "Караван", "Ишак", а также в заведениях ТРЦ "Арена-сити".

    По данным издания, отец подозреваемых А. Саитов является членом чеченской диаспоры Украины, однако проживает в швейцарской Женеве.

    "Источник также отметил, что мужчина не приветствует выходки своих сыновей "и должен их жестко наказать", — сообщает издание.

    В Киеве на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема. Политик заявил о переломе челюсти и что инцидент не связан с его политической деятельностью. 

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