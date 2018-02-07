Еще кусочек? "Киевский торт" для президента

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Roshen и "Ашан"

Несмотря на то, что кондитерская корпорация президента официально управляется неким "слепым трастом" банка Ротшильдов, в реальности она агрессивно захватывает украинский рынок, безжалостно расправляясь с конкурентами, пользуясь благостным расположением со стороны властных кабинетов. Основная задачей Roshen является сохранение монополии над советскими брендами. Компания президента старается устранить конкурентов-носителей старых торговых марок, которые широко известны не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом. К примеру, "Киевский торт" стал всемирно известным продуктом, которые туристы пытаются привезти из Киева. Этот торт также хорошо продается за рубежом.

Не удивительно, что Roshen обрушился с исками на других производителей "киевских тортов", считая их самозванцами. В частности, компания подала в Хозяйственный суд Киева иск о нарушении гипермаркетом "Ашан" и ООО "Беллария" права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под наименованием "Киевский торт" и торт "Киевский".

В частности, Roshen требует, чтобы суд запретил ООО Ашан Украина Гипермаркет" использовать наименование Киевского торта, а также графических элементов в виде листьев каштана, поскольку покупатель может спутать упаковку продукции с Киевским тортом производства Рошен. Аналогичные требования выдвигаются в отношении "Белларии". Корпорация также просит суд обязать "Белларию" изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки тортов с соответствующими надписями и изображениями.

Товарный знак "Киевский торт" признан общеизвестным в Украине решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности в апреле 2017 года. 5 февраля 2018 года суд начал рассмотрение дела.

"Это невероятно. Вор, укравший дизайн торта, узнаваемый на всем постсоветских пространстве и неизменный с 1956 года, теперь всем запрещает этот дизайн использовать. "Киевхлеб", если кто не знает, выпускает этот торт с 1967 года. Рошен — с 1996-го…

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Символичненько. Имею в виду не только торт, но и стиль поведения всех, причастных к корпорации Roshen. Кстати, это г*но с пальмовым маслом и заплесневелым арахисом, который Roshen почему-то называет "Киевским тортом", не ем. В БКК они несравненно вкуснее", — заявила журналистка Галина Плачинда на своей странице в Facebook.

"С удивлением прочел, что "Киевский торт" это изобретение фабрики Рошен. Дело в том, моя соседка баба Валя работала на кондитерской фабрике Карла Маркса. И я помню, как она принесла нам Киевский торт, когда я пошел в первый класс. Возможно я его ел и до этого, но вот в память врезалось именно первосентабрьское чаепитие. Естественно, что ни о каком Рошене тогда не могло быть и речи. Первые упоминания этого названия появятся примерно через четверть века.

Еще бабушка Валя рассказывала, что этот торт появился в середине пятидесятых совершенно случайно! Однажды они, как обычно, подготовили для бисквита партию яичного белка, но забыли вовремя спрятать ее в холодильник. Это все затвердело и утренняя смена, чтобы не подставлять коллег, решила соорудить торт из того, что получилось. А Константин Петренко, тогдашний начальник бисквитного цеха, не мог и предположить, что хрустящие коржи из затвердевшей пены с кремом вскоре назовут "Киевским" тортом.

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Я решил проверить насколько это совпадает с архивными документами. Оказалось, что запатентовали "Киевский торт" в 1973 году. Госкомитет Совмина по делам изобретений и открытий выдал кондитерам фабрики им. Карла Маркса авторское свидетельство…",- написал на своей странице в Facebook тележурналист и блоггер Константин Стогний.

"Золотой ключик" в руках президента

Ранее хозсуд Киева уже стал на сторону Roshen, запретив ПАО "Киевхлеб" производить торты в упаковке, которая полностью или частично копирует упаковку торта "Золотой ключик" корпорации президента.

"Согласно материалам дела, "Киевхлеб" использовал упаковку торта "Сказочный ключик", похожую на оформление упаковки торта "Золотой ключик" производства корпорации "Рошен", что могло привести к смешиванию деятельности двух компаний", — говорится в сообщении суда.

Антимонопольный комитет Украины уже оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тыс. грн за то, что упаковка торта его производства схожа с продукцией "Рошена".

ЧАО "Киевхлеб" отрицает плагиат, заявляя, что выпускает подобную продукцию еще с 60-х годов прошлого века.

"И главным доказательством является использование на упаковке продукции большого изображения собственной торговой марки "БКК", которая на протяжении многих лет является хорошо узнаваемой покупателями. Это, в свою очередь, полностью опровергает выводы АМК относительно возможности смешения продукции компании "Киевхлеб" с продукцией корпорации "Рошен". Кроме того, при вынесении спорного решения АМК Украины взяло на себя не свойственные ему полномочия органа экспертизы по установлению факта сходства упаковок", — говорится в сообщении "Киевхлеба".

Однако суд не прислушался к аргументам "Киевхлеба", полностью став на сторону "Рошен".

"Киевский торт" выпускают… в Виннице

Кондитерская империя Порошенко пытается не только запретить конкурентам производить традиционную советскую кондитерскую продукцию, но и передать другим компаниям свои авторские права на их производство. Ранее Roshen правдами и неправдами уже "узурпировал" право на производство шоколадок "Чайка", "Аленка", конфет "Коровка", "Красный мак", "Ромашка" и т. д. Выходит, интересный казус. Президент Порошенко, провозгласив декоммунизацию с массовым переименованием городов, улиц предприятий, почему то ревностно относится к любым посягательствам конкурентов на продукцию советских брендов, которые приносят президенту сотни миллионов гривен. Вот такая декоммунизация по порошенковски.

Забавно, но киевский торт Roshen уже давно не производит в Киеве.

Все производство на бывшей фабрике Карла Маркса уже давно демонтировано, рабочие уволены или переехали на Винницкую фабрику (либо в Борисполь). Да и сам "Киевский торт" уже не имеет никакого отношения к знаменитым киевским тортам советского периода.

Кондитерская фабрика Roshen в Киеве, которая раньше носила имя Карла Маркса, будет называться Roshen Plaza. Об этом сообщил в интервью изданию "Новое время" президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.

"В этом году мы переезжаем в заводское здание, там будет офис нашей компании. Кроме этого, мы хотим дать этой фабрике новую жизнь. Условное название – Roshen Plaza", – сказал он.

По словам Москалевского, территория фабрики должна превратиться в общественное пространство. Например, в там хотят открыть бесплатный каток. Также через год в этом здании планируется открытие магазина с постоянно действующей небольшой линией производства, чтобы каждый желающий мог увидеть, как делают шоколад.

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"Кроме этого, мы хотим создать там нечто вроде технического музея или fab lab– небольшую фабричную мастерскую, где можно изготавливать какие-то детали на станках",– отметил президент Roshen. Он добавил, что пока корпорация находится в поиске концепции.

Таким образом, пока украинские суды отстаивают монопольное право Порошенко на производство киевского торта, сам он это производство уже давно уничтожил, а саму легендарную фабрику, где этот торт и создавался, превратил в… каток.