"Народный фронт" – заклятый враг БПП и Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Один из столпов правящей коалиции, "Народный фронт", продолжает укреплять позиции и готовится к предстоящим в 2019 году выборам – президентским и парламентским. На прошедшем 5 ноября партийном съезде "фронтовики" фактически выдвинули кандидатом в президенты Арсения Яценюка.

При этом ожидаемого объединения двух политсил – НФ и Блока Петра Порошенко – так и не случилось. По слухам, стороны не смогли договориться.

Запад и сила

Сейчас "Народный фронт" оказался в неоднозначном положении. С одной стороны, у политсилы – крайне низкие рейтинги (на уровне статистической погрешности), с другой – мощные ресурсы, влияние, едва ли не равное пропрезидентской силе.

В состав политсилы входят настоящие политические тяжеловесы: министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и "вечно молодой и перспективный" экс-премьер министр Арсений Яценюк.

Последний сохраняет и связи на Западе, с чем в последнее время возникли большие проблемы у президента Порошенко. 6 и 7 февраля Яценюк проведет в США, где у него запланированы встречи с представителями Совета национальной безопасности США и руководством Государственного департамента США и Пентагона, а также с конгрессменами США от Республиканской и Демократической партий. Помимо этого ожидается выступление экс-премьера в Совете внешних отношений, Атлантическом совете и фонде Heritage.

Не забывают "фронтовики" и об усилении силового ресурса. Именно с украинской "партией войны", как зачастую называют "НФ", ассоциируют уже скандально известные "Национальные дружины". Хотя глава МВД Аваков и открестился от них, по сути, раскритиковав новую силу, но, по мнению экспертов, именно на министра внутренних дел и его соратников ориентируются "дружинники".

Дожить до выборов – любой ценой

При этом отношения с президентом и его политсилой у "фронтовиков" – напряженные. Конфликт между Аваковым и Порошенко, о котором много говорили осенью 2017 года, никуда не исчез и даже обострялся после задержания сына министра.

Но громко хлопнуть коалиционной дверью Аваков и его сопартийцы не могут – это будет означать перевыборы в Раду и фактическое прощание "фронтовиков" с парламентом. Даже несмотря на их стартовавшую предвыборную кампанию с белыми голубями (символом мира) в роликах.

Получается дальнейшее плавание в одной лодке с президентом, поскольку цели пока совпадают: дожить до 2019 года, дожить до выборов, "а дальше – посмотрим", считает политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Это же – главная цель. Никаких стратегических изменений, никаких ярких шагов и концепций, я думаю, мы не увидим. Сохраниться, дожить до выборов и каким-то образом перейти через эти выборы… Поэтому у второй части коалиции ("Народного фронта"), конечно же, под большим сомнением, что в планы входит идти на выборы – даже очередные. Потому что, сконцентрировав огромное количество военного ресурса и полностью растеряв рейтинг, вряд ли у "Народного фронта" входит в планы передача власти мирным путем в 2019 году", – заявляет эксперт.

"Фронтовики" готовы к побегу?

Об отсутствии перспектив "Народного фронта" говорит и политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. Впрочем, перспективы есть у политиков, которые входят в "НФ", добавляет он.

"У каждого по отдельности у них есть свои перспективы. А вот что касается того, будут ли они вместе, будут ли представлять общую команду в будущем – это пока что под большим сомнением", – рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Ресурсы у "фронтовиков" – действительно довольно большие, признает он. Но из партии вскоре могут "побежать".

"Может быть, кто-то вольется в Блок Петра Порошенко, может, кто-то создаст более радикальное, националистическое объединение, при этом с совершенно иными лидерами. Возможно, кто-то будет встраиваться в исполнительную власть", – прогнозирует Бондаренко.

Но при этом, добавляет он, на следующих выборах вряд ли будет фигурировать именно "Народный фронт" как политическая сила.

Шанс есть – спасет короткая память избирателей

Иное мнение – у политического эксперта Николая Спиридонова. Он допускает, что спасти "фронтовиков" может ребрендинг партии.

"Поскольку есть определенный ресурс, всегда есть шанс провести ребрендинг, то есть просто переделать название партии, назваться как-то по-другому, при этом пользоваться имеющимся ресурсом. При этом мы все знаем, что электоральная память у избирателей – довольно короткая", – подчеркивает эксперт.

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При этом имидж "партии войны" может сыграть на руку Яценюку и компании, добавляет политолог.

"Одно из преимуществ "партии войны", когда она переключится на более мирные и конструктивные лозунги, их лучше становится слышно, чем традиционные "партии мира". То есть с технологической точки зрения они могут перестроить свою риторику достаточно резко и на этом выиграть. Потому что, я думаю, главная их задача – все-таки не война, а удержаться у власти", – рассказал Спиридонов.

В целом, считает эксперт, "Народный фронт" сможет использовать свои ресурсы, но только в том случае, если у партии будет хоть какой-то реальный рейтинг – хотя бы дойдет до 3%.

"Если не будет вообще ничего, то маловероятно, чтобы что-то получилось", – подытожил политолог.