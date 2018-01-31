Мальдивы, Сейшелы... весь мир у ног богатых политиков беднейшей страны

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Не успел утихнуть скандал вокруг тайной поездки президента Петра Порошенко на Мальдивы, как масла в огонь подлил генпрокурор Юрий Луценко.

Перед отчетом Брюсселю о коррупции в Украине, генпрокурор решил набраться сил и улетел на Сейшелы — один их самых дорогих курортов мира. Как и ожидалось, поездка генпрокурора не осталась незамеченной и тут же вызвала бурю эмоций в обществе: на фоне войны и кризиса в стране такой роскошный отдых выглядит откровенным издевательством над простыми украинцами.

Читайте также: Цена зарубежного визита. Миллионные командировки чиновников в цифрах



Есть ли у президента и генпрокурора возможность так отдыхать?

Будучи состоятельными людьми, они могут себе это позволить, но с точки зрения морали… В стране — война и непрекращающийся кризис, большинство украинцев живут за чертой бедности, а первые лица страны — на Мальдивах и Сейшелах. Что-то здесь явно не вяжется.

"Без излишеств" — Сейшелы

На днях в СМИ всплыла информация, что в январе генпрокурор Юрий Луценко с семьей отдыхал на одном из самых дорогих курортов мира — Сейшелах, арендовав там три виллы. Эта новость сразу вызвала бурю возмущений в соцсетях. Однако генпрокурор тут же заверил: отдыхал без излишеств и за счет старшего сына.

"Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так реально произошло, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом", — отметил Луценко.

При этом, по его словам, у них с женой-нардепом есть для этого достаточно задекларированных финансов.

"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, предоставившего нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", — пояснил глава ГПУ.

Луценко добавил, что его сын, который занимается бизнесом и платит все налоги, имеет возможность помочь родителям "получить этот отдых перед тяжелым годом".

Генпрокурор пояснил, что помощь сына в размере 10 тысяч евро указана в декларации как одноразовый подарок.

Как известно, 2 января 2018 года семья генпрокурора Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок в неденежной форме на сумму 170 тысяч гривен. А 12 августа — Юрий и Ирина задекларировали по 119 350 гривен, подаренных Александром Луценко.

Читайте также: Резиновый бюджет. Заграничные вояжи малоимущих чиновников



В то же время журналисты "Схемы" провели свое расследование. По их подсчетам, отдых семьи Луценко ориентировочно стоил не менее 50 тысяч евро.

Как писали журналисты, семья Луценко арендовала две виллы с видом на океан комплекса Four Seasons Resort, одного из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар Имеет), на 8 ночей с 3 по 11 января 2018 года.

На официальном сайте Four Seasons говорится, что виллы такой категории имеют площадь 186 квадратных метров, с бассейнами, "незабываемым панорамным видом на бирюзовые и голубые воды залива и окружающие горы". Также там указано, что сейчас средняя стоимость суточной аренды одной такой виллы — 2648 евро.

Таким образом, восьмидневная аренда одной виллы составляет 21 184 евро, двух — 42 368 евро.

Кроме этого, журналисты сообщают, что семья заплатила наличными 10 473 евро за дополнительные услуги. Затратные среди них — аренда вертолета (1440 евро), расходы в магазине сувениров (1265 евро).

Таким образом, совокупно расходы на отдых всей семьи генпрокурора ориентировочно составили более 52 тысяч евро.

Тайный вояж Порошенко

Остается одной из самых горячих тем в соцсетях и тайный новогодний вояж президента Петра Порошенко с семьей на Мальдивы на частный остров, где отдых стоит в среднем $25 тысяч в сутки. Многие возмутились, что, мол, так роскошно отдыхать президенту "воюющей страны" — аморально.

Напомним, информацию о тайном отдыхе Порошенко опубликовали журналисты "Схем". Но вот кто "слил" им эту информацию, остается пока лишь догадываться.

По утверждению журналистов, проживание на курорте стоило Порошенко не менее $46 000 в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей. То есть общая сумма расходов составила $276 000. И это только за проживание. Улетели президент и его спутники на авиалайнере Falkon 7X. При этом зарегистрировались они на рейсе, если верить "Схемам", под чужими именами: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.

Смотрите также: В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы

Пресс-служба Петра Порошенко подтвердила, что президент на новогодние праздники слетал на Мальдивы. Но акцентировали, что "эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации". При этом в АП не сообщили официально о мальдивском отдыхе Порошенко якобы из соображений безопасности.

Как писали СМИ, в мае 2016 года Порошенко уже отдыхал на Мальдивах всем семейством: с сыном Алексеем, невесткой Юлией и внуками. В сентябре того же года он встречал на островах свой день рождения. Летом прошлого года Порошенко видели в Испании.

Любительница отдыха на Мальдивах и ближайший соратник Порошенко, официальный глава Нацбанка Валерия Гонтарева, в 2016 году провела там отпуск с родными, что стоило ей до миллиона гривен. Об этом писал журналист Александр Дубинский, публикуя фото отдыха Гонтаревой.

Фотографии каникул главы финрегулятора, с его слов, он получил от близкого к семье Гонтаревой источника, пожелавшего остаться анонимным. Датированы фотографии серединой июля 2016 года. На них есть Гонтарева, ее муж Олег и младший сын Никита.

"Источник, близкий к семье Гонтаревой, передал мне фотографии этого отдыха, который мог обойтись главе Нацбанка под миллион гривен (145 тыс гривен в сутки). Но самое главное, информации об этом отдыхе нет ни в годовой декларации Гонтаревой В. А., как того требует закон, ни в уточняющих документах к ней…", — писал журналист у себя в Fаcebook.

На фото удалось идентифицировать отель, в котором, по предположению журналиста, остановилась семья Гонтаревой, — The Sun Siyam Iru Fushi в городе Манадо. По расценкам с сайта booking.com, минимальная стоимость отдыха в этом отеле с 17-23 июля 2017 на 2 взрослых и 1 ребенка составляла $2874, в которые входит трансфер в отель на частном самолете — по $500. Пожить в более дорогой "вилле на воде" здесь стоит $26,6 тысячи за неделю.

Дубинский подсчитал, что отпуск Гонтаревых мог стоить от 130 тысяч гривен и до более миллиона гривен. В любом случае эти расходы значительно превышают 50 прожиточных минимумов (66 тысяч 500 грн), которые является минимальной суммой недекларируемых согласно закону расходов.

Поездка Нищука в Швейцарию

С заграничной поездкой оскандалился и министр культуры Евгений Нищук, воспользовавшийся услугами VIP-сервиса перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха. Как писали СМИ, министра в сопровождении сотрудника аэропорта на отдельном автомобиле доставили к трапу самолета. По данным журналистов, Нищука сопровождали две женщины. Сам же трансфер до самолета стоит 430 CFH за одну персону, а такая услуга для каждой дополнительной персоны — 180 CFH.

Также важным клиентам в аэропорту предоставляется услуга пребывания в лаунж-зоне стоимостью 150 CFH (4,5 тысячи гривен), или же услуга дополнительного сопровождения —150 CFH. Нищук летел в Киев бизнес-классом авиакомпании МАУ, где стоимость билета на одну персону на направление Киев-Цюрих-Киев стоит свыше 42 тыс гривен. В аэропорту Цюриха министр был замечен с бумажным пакетом Caviar House & Prunier — марки, которая славится у ценителей дорогих рыбных деликатесов.

После вспыхнувшего в соцсетях возмущения в Минкультуры заявили, что Нищук во время поездки в Швейцарию воспользовался сервисом, который оплатила принимающая сторона. Именно швейцарская сторона, как сообщила пресс-секретарь министра Юлия Даценко, взяла на себя все расходы, в частности и трансфер к самолету. По словам Даценко, никакие дорогие деликатесы в Швейцарии Нищук не покупал, а только "кусок сыра и сувенирную дощечку" стоимостью 18 франков (546 гривен).

Недешевые поездки

В минувшем году спикер Рады Андрей Парубий совместил командировку в Париж с шопингом. Парубия в поездке сопровождала жена Ульяна и коллеги по парламенту — лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с женой Роситой и соратником Андреем Лозовым, а также глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак. В Париже после окончания командировки Парубий и Бурбак решили задержаться и вместе с супругами провели там "черную пятницу" — день масштабных распродаж и скидок.

В скандал со своими заграничными поездками также неоднократно попадал Ляшко, который в заботе об украинцах не забывает позаботиться и о себе. В минувшем году народный избранник побывал в Таиланде, Швейцарии, Австрии, где был замечен в марте со студентом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Даниэлем Лайсом, Израиле, Франции, Испании, Хорватии, Германии.

В январе минувшего года нардепы из разных фракций обратились в НАПК из-за поездки главного "радикала" в Таиланд с требованием проверить его недешевые каникулы.

Не на лечение, а на отдых

Тем временем глава Минсоцполитики Андрей Рева, советовавший украинцам меньше есть, отдыхал на рождественские праздники в Израиле.

Ранее СМИ писали, что Рева якобы поехал в Израиль на лечение, но вскоре министр опроверг эту информацию, заверив что находится в добром здравии. На самом деле он решил посетить святые места во время рождественских праздников.

По материалам из открытых источников интернет