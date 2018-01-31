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    Аналитика и комментарии

    Мальдивы, Сейшелы... весь мир у ног богатых политиков беднейшей страны

    (обновлено: )885100
    Не успел утихнуть скандал вокруг поездки президента на Мальдивы, как масла в огонь подлил отдохнувший на Сейшелах генпрокурор Луценко. По подсчетам журналистов, вояж ему обошелся как минимум в 50 тысяч евро, но сам Луценко уверяет: отдыхал без излишеств и за счет сына.
    Виллы на Сейшельских островах, арендованные семьей Луценко
    vesti-ukr.com

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Высшее руководство страны, несмотря на войну и кризис, в удовольствиях себе не отказывает. Не успел утихнуть скандал вокруг тайной поездки президента Петра Порошенко на Мальдивы, как масла в огонь подлил генпрокурор Юрий Луценко.

    Перед отчетом Брюсселю о коррупции в Украине, генпрокурор решил набраться сил и улетел на Сейшелы — один их самых дорогих курортов мира. Как и ожидалось, поездка генпрокурора не осталась незамеченной и тут же вызвала бурю эмоций в обществе: на фоне войны и кризиса в стране такой роскошный отдых выглядит откровенным издевательством над простыми украинцами.

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    Есть ли у президента и генпрокурора возможность так отдыхать?

    Будучи состоятельными людьми, они могут себе это позволить, но с точки зрения морали… В стране — война и непрекращающийся кризис, большинство украинцев живут за чертой бедности, а первые лица страны — на Мальдивах и Сейшелах. Что-то здесь явно не вяжется.

    "Без излишеств" — Сейшелы

    На днях в СМИ всплыла информация, что в январе генпрокурор Юрий Луценко с семьей отдыхал на одном из самых дорогих курортов мира — Сейшелах, арендовав там три виллы. Эта новость сразу вызвала бурю возмущений в соцсетях. Однако генпрокурор тут же заверил: отдыхал без излишеств и за счет старшего сына.

    Юрий Луценко и Петр Порошенко
    Associated Press Sergei Chuzavkov
    Соцсети: как кум Сейшельский утер нос куму Мальдивскому

    "Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так реально произошло, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом", — отметил Луценко.

    При этом, по его словам, у них с женой-нардепом есть для этого достаточно задекларированных финансов.

    "Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, предоставившего нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", — пояснил глава ГПУ.

    Луценко добавил, что его сын, который занимается бизнесом и платит все налоги, имеет возможность помочь родителям "получить этот отдых перед тяжелым годом".

    Генпрокурор пояснил, что помощь сына в размере 10 тысяч евро указана в декларации как одноразовый подарок.

    Как известно, 2 января 2018 года семья генпрокурора Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок в неденежной форме на сумму 170 тысяч гривен. А 12 августа — Юрий и Ирина задекларировали по 119 350 гривен, подаренных Александром Луценко.

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    В то же время журналисты "Схемы" провели свое расследование. По их подсчетам, отдых семьи Луценко ориентировочно стоил не менее 50 тысяч евро.

    Павел Рудяков о миллиардах Луценко. Видео
    Канал на Youtube РИА Новости Украина
    Скоро будут говорить о "миллиардах Луценко" - Рудяков

    Как писали журналисты, семья Луценко арендовала две виллы с видом на океан комплекса Four Seasons Resort, одного из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар Имеет), на 8 ночей с 3 по 11 января 2018 года.

    На официальном сайте Four Seasons говорится, что виллы такой категории имеют площадь 186 квадратных метров, с бассейнами, "незабываемым панорамным видом на бирюзовые и голубые воды залива и окружающие горы". Также там указано, что сейчас средняя стоимость суточной аренды одной такой виллы — 2648 евро.

    Таким образом, восьмидневная аренда одной виллы составляет 21 184 евро, двух — 42 368 евро.

    Кроме этого, журналисты сообщают, что семья заплатила наличными 10 473 евро за дополнительные услуги. Затратные среди них — аренда вертолета (1440 евро), расходы в магазине сувениров (1265 евро).

    Таким образом, совокупно расходы на отдых всей семьи генпрокурора ориентировочно составили более 52 тысяч евро.

    Одна из вилл на Мальдивах, где отдыхал Порошенко
    radiosvoboda.org
    А вы все о субсидиях! Соцсети обсудили отпуск Порошенко на Мальдивах

    Тайный вояж Порошенко

    Остается одной из самых горячих тем в соцсетях и тайный новогодний вояж президента Петра Порошенко с семьей на Мальдивы на частный остров, где отдых стоит в среднем $25 тысяч в сутки. Многие возмутились, что, мол, так роскошно отдыхать президенту "воюющей страны" — аморально.

    Напомним, информацию о тайном отдыхе Порошенко опубликовали журналисты "Схем". Но вот кто "слил" им эту информацию, остается пока лишь догадываться.

    По утверждению журналистов, проживание на курорте стоило Порошенко не менее $46 000 в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей. То есть общая сумма расходов составила $276 000. И это только за проживание. Улетели президент и его спутники на авиалайнере Falkon 7X. При этом зарегистрировались они на рейсе, если верить "Схемам", под чужими именами: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.

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    Пресс-служба Петра Порошенко подтвердила, что президент на новогодние праздники слетал на Мальдивы. Но акцентировали, что "эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации". При этом в АП не сообщили официально о мальдивском отдыхе Порошенко якобы из соображений безопасности.

    Как писали СМИ, в мае 2016 года Порошенко уже отдыхал на Мальдивах всем семейством: с сыном Алексеем, невесткой Юлией и внуками. В сентябре того же года он встречал на островах свой день рождения. Летом прошлого года Порошенко видели в Испании.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Я памятник себе... Репутация Порошенко трещит по швам

    Любительница отдыха на Мальдивах и ближайший соратник Порошенко, официальный глава Нацбанка Валерия Гонтарева, в  2016 году провела там отпуск с родными, что стоило ей до миллиона гривен. Об этом писал журналист Александр Дубинский, публикуя фото отдыха Гонтаревой.

    Фотографии каникул главы финрегулятора, с его слов, он получил от близкого к семье Гонтаревой источника, пожелавшего остаться анонимным. Датированы фотографии серединой июля 2016 года. На них есть Гонтарева, ее муж Олег и младший сын Никита.

    "Источник, близкий к семье Гонтаревой, передал мне фотографии этого отдыха, который мог обойтись главе Нацбанка под миллион гривен (145 тыс гривен в сутки). Но самое главное, информации об этом отдыхе нет ни в годовой декларации Гонтаревой В. А., как того требует закон, ни в уточняющих документах к ней…", — писал журналист у себя в Fаcebook.

    На фото удалось идентифицировать отель, в котором, по предположению журналиста, остановилась семья Гонтаревой, — The Sun Siyam Iru Fushi в городе Манадо. По расценкам с сайта booking.com, минимальная стоимость отдыха в этом отеле с 17-23 июля 2017 на 2 взрослых и 1 ребенка составляла $2874, в которые входит трансфер в отель на частном самолете — по $500. Пожить в более дорогой "вилле на воде" здесь стоит $26,6 тысячи за неделю.

    Дубинский подсчитал, что отпуск Гонтаревых мог стоить от 130 тысяч гривен и до более миллиона гривен. В любом случае эти расходы значительно превышают 50 прожиточных минимумов (66 тысяч 500 грн), которые является минимальной суммой недекларируемых согласно закону расходов.

    Евгений Нищук. Архивное фото
    Украинское фото
    Оскандалился. Министр Нищук взбудоражил Украину

    Поездка Нищука в Швейцарию

    С заграничной поездкой оскандалился и министр культуры Евгений Нищук, воспользовавшийся услугами VIP-сервиса перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха. Как писали СМИ, министра в сопровождении сотрудника аэропорта на отдельном автомобиле доставили к трапу самолета. По данным журналистов, Нищука сопровождали две женщины. Сам же трансфер до самолета стоит 430 CFH за одну персону, а такая услуга для каждой дополнительной персоны — 180 CFH.

    Также важным клиентам в аэропорту предоставляется услуга пребывания в лаунж-зоне стоимостью 150 CFH (4,5 тысячи гривен), или же услуга дополнительного сопровождения —150 CFH. Нищук летел в Киев бизнес-классом авиакомпании МАУ, где стоимость билета на одну персону на направление Киев-Цюрих-Киев стоит свыше 42 тыс гривен. В аэропорту Цюриха министр был замечен с бумажным пакетом Caviar House & Prunier — марки, которая славится у ценителей дорогих рыбных деликатесов.

    После вспыхнувшего в соцсетях возмущения в Минкультуры заявили, что Нищук во время поездки в Швейцарию воспользовался сервисом, который оплатила принимающая сторона. Именно швейцарская сторона, как сообщила пресс-секретарь министра Юлия Даценко, взяла на себя все расходы, в частности и трансфер к самолету. По словам Даценко, никакие дорогие деликатесы в Швейцарии Нищук не покупал, а только "кусок сыра и сувенирную дощечку" стоимостью 18 франков (546 гривен).

    Недешевые поездки

    В минувшем году спикер Рады Андрей Парубий совместил командировку в Париж с шопингом. Парубия в поездке сопровождала жена Ульяна и коллеги по парламенту — лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с женой Роситой и соратником Андреем Лозовым, а также глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак. В Париже после окончания командировки Парубий и Бурбак решили задержаться и вместе с супругами провели там "черную пятницу" — день масштабных распродаж и скидок.

    Доченька радуется, а мне непросто. Парубий о шутках 95 квартала. Видео
    tsn.ua
    "Доченька радуется, а мне непросто". Парубий о шутках "95 квартала"

    В скандал со своими заграничными поездками также неоднократно попадал Ляшко, который в заботе об украинцах не забывает позаботиться и о себе. В минувшем году народный избранник побывал в Таиланде, Швейцарии, Австрии, где был замечен в марте со студентом Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Даниэлем Лайсом, Израиле, Франции, Испании, Хорватии, Германии.

    В январе минувшего года нардепы из разных фракций обратились в НАПК из-за поездки главного "радикала" в Таиланд с требованием проверить его недешевые каникулы.

    Не на лечение, а на отдых

    Тем временем глава Минсоцполитики Андрей Рева, советовавший украинцам меньше есть, отдыхал на рождественские праздники в Израиле.

    Ранее СМИ писали, что Рева якобы поехал в Израиль на лечение, но вскоре министр опроверг эту информацию, заверив что находится в добром здравии. На самом деле он решил посетить святые места во время рождественских праздников.

    По материалам из открытых источников интернет

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