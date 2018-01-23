Давос: Порошенко, невестка Порошенко, "аграрная сверхдержава" и Roshen

FABRICE COFFRINI/AFP

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Давос президента-дельца

Для Петра Порошенко — поездка на всемирный экономичный форум в Давосе — это не только визит государственного мужа, но и бизнесмена. Где как не в Давосе можно встретится с видными государственными деятелями, но и с руководителями крупных корпораций. На словах глава государства абстрагируется от своего основного бизнеса, заявляя, что передал акции Roshen в "слепой траст". В реальности всячески помогает своим компаниям расширять свое присутствие на внутреннем и внешнем рынке, вытесняя конкурентов.

Достаточно вспомнить недавний случай, когда Хозяйственный суд Киева запретил ПАО "Киевхлеб" производить торты в упаковке, которая похожа на упаковку торта "Золотой ключик" корпорации Roshen. Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тыс. грн. за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Государственные органы не смутило, что предприятие использует это торговую марку еще с 50-х годов прошлого столетия.

Не менее жестко олигарх-президент действует и в агробизнесе. Так, президентская агрокомпания "Заря Подолья", которая обрабатывает более 50 тысяч гектаров земли в Винницкой области, незаконно отбирает землю у соседних аграриев. Таковы результаты расследования "Слідство.Інфо". В частности, рейдеры агрофирмы пытаются поглотить предприятие "Колос" Константина Дударя. По его словам, сначала неизвестные украли часть его урожая. Затем заблокировали комбайн. Когда приехала полиция, оказалось, что часть земель, которые он арендует и обрабатывает, уже оформлены на президентскую "Зарю Подолья". Когда фермер попытался вернуть предприятия через суд, в дело вмешалось местное СБУ.

Невестка, как прикрытие?

Корпорация Roshen имеет амбиционные планы по завоеванию европейского рынка, дабы компенсировать потери на российском рынке. Молочные предприятия корпорации уже добились немалого успеха на западном направлении. "Винницкий молочный завод Roshen стал украинским лидером по экспорту сухого молока, продав в 2017 году 725 тонн, то есть, почти половину этой продукции (1,7 тыс. тонн). Лидирует Roshen и по таким показателям, как экспорт сухого цельного молока (260 тыс. тонн из 346 тыс. тонн) и экспорт масла (711 тонн из 3,8 тыс. тонн).

Львиная часть продукции продается в странах Евросоюза, однако Порошенко хочет увеличить свое присутствие на этом рынке, поэтому развивает партнерство с Юрием Косюком — владельцем компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ "Наша Ряба").

Бизнесмен является легальным миллиардером и бывшим замглавы Администрации президента. Теперь он стал крупнейшим получателем аграрных дотаций из бюджета. В прошлом году он получил из казны почти половину всех аграрных дотаций — более 1 млрд грн. Обладатель одной из самых дорогих в мире яхт за 180 млн. долларов и роскошного особняка под Киевом сможет получать госпомощь и в этом году.

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По прогнозам ряда депутатов, олигарх в 2018 году сможет освоить 2-2,5 млрд грн бюджетных средств. Помочь дорогому другу для Порошенко было делом чести, ведь его невестка числится бизнес-партнером куриного олигарха. Cооснователи проекта Radar Tech Юлия Порошенко (жена сына Порошенко) и Максим Бахматов вместе с агрохолдингом Косюка "Мироновский Хлебопродукт" ранее сообщили о запуске акселератора аграрных инноваций.

"Мне кажется, что для любой инновационной команды главным призом станет получения такого заказчика, как МХП, и заключение с ним коммерческого контракта на реализацию своей идеи", — отметила невестка Порошенко в интервью Latifundist.

20 января Юлия Порошенко выступила на пропрезидентском телеканале "Прямой", как сооснователь и руководитель проекта Agrohub, соучредитель корпоративного стартап-акселератора Radar Tech. Невестка президента сообщила, что на форуме в Давосе 23-26 января будет впервые представлен Украинский дом, в котором иностранным партнерам покажут Украину, как "технологический хаб Европы".

"Мы очень рады, что в этом году впервые Украина представляет свой Украинский дом. Это физическое здание, двухэтажное, в котором на протяжении недели, четырех рабочих дней будет происходить в различных форматах дискуссия на тему того, что Украина может предложить международным партнерам… Там будет ряд панельных дискуссий на различные тематики: на тему энергетики, аграрную тему, на тему ІТ. Наша задача – также показать Киев и Украину как технологический хаб Европы. И вот мы в течение недели с различными спикерами будет эту цель достигать", — отметила Юлия Порошенко.

По ее словам, на форуме будет присутствовать и ее партнер — Юрий Косюк.

Вероятно, бизнес-партнерство Юлии Порошенко с Юрием Косюком является частью сделки одного и второго олигарха. Владелец "Мироновского хлебопродукта" помогает Roshen выйти на европейские и другие экспортные рынки, где Косюк достиг немалых успехов. Президент, в свою очередь, помогает ему с государственными дотациями и выплатой НДС.

Таким образом, Косюк получит бюджетные деньги на новые яхты, экспортируя свою продукцию в Европу, а на внутреннем рынке — взвинчивая цены до небес. В 2017 году курятина подорожала на 30-40%. При этом, те аграрии, которые действительно нуждаются в помощи, бюджетных денег не получат.

Мыслями — в Европе

Похоже, президент предпочитает не только отдыхать за границей, но и вести там бизнес, уплачивая налоги только за рубежом. Журналист Александр Дубинский опубликовал письмо Государственной фискальной службы Украины о том, что с 7 декабря 2016 года Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Центрально-европейская кондитерская компания (ЦЕКК)", являющееся ядром корпорации Roshen, перестало быть плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

По его предположению, это свидетельствует о том, что основным получателем прибыли от всей деятельности корпорации Roshen после передачи в "слепой траст" стали европейские и оффшорные компании Roshen Europe (Голландия), Roshen Group (Люксембург) и Confectionary Investments (Кипр).

"До момента передачи "Рошен" в траст, владельцем ООО "ЦЕКК" был фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" (Украина), которым единолично владел Петр Порошенко. В эту компанию, ООО "ЦЕКК", стекалась вся прибыль от деятельности корпорации, с этой прибыли ООО "ЦЕКК" платила налоги в Украине и распределяла прибыль своим акционерам. Все эти операции происходили в Украине, налоги на прибыль платились в Украине и деньги оставались в Украине. Все здорово и честно", — отметил журналист на своей сайте.

После передачи Roshen в слепой траст владельцем компании ООО "ЦЕКК" стал не фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" (Украина), а компании Roshen Europe (Голландия), Roshen Group (Люксембург) и Confectionary Investments (Кипр), куда и перечисляется вся прибыль компании. Деньги из этих офшорок в итоге получает фонд Порошенко.

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"Чем это плохо для Украины? Ну во-первых – из Украины выводятся миллиарды гривен прибыли, которые так нужны, а, во-вторых, с выводимой прибыли, в Украине теперь никто не платит налоги", — заявил Дубинский.

По его словам, Roshen смог не выплачивать налоги в Украине благодаря подписанной между Украиной и Королевством Нидерландов конвенции об избежании двойного налогообложения.

Таким образом, президент не связывает свою судьбу с Украиной, а видит себя новым европейским буржуа. Поэтому Давос для него — способ легализировать в Европе свои капиталы.