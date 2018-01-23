К Порошенко в Давосе будет один, главный вопрос – Кучухидзе

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, заявил министр иностранных дел Павел Климкин. В то же время в самих Соединенных Штатах представители Белого дома не исключают, что Дональд Трамп просто не полетит в Давос из-за так называемого "правительственного шатдауна".

Что касается Порошенко, то он планирует также встретиться с главой МВФ Кристин Лагард. В рамках встречи они обсудят реформы, принятие которых необходимо для продолжения финансирования. Также глава государства встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Насколько успешной будет поездка президента Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог-международник Антон Кучухидзе.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Які Ваші очікування від економічного форуму в Давосі, яку користь він принесе для України?

— Якихось проривів я не очікую. Що стосується трьох лідерів, яких ви озвучили, то з Трампом, якщо і буде зустріч, то Білий Дім цього тижня робив заяву про те, що зустріч буде неповноформатною, а зустріч матиме характер зустрічі на якомусь заході, відповідно, якщо таке відбудеться, то буде дуже мало часу для розмов. Однак питання миру, Мінських домовленостей і якраз реформ — це завжди така червона лінія у заявах офіційного Білого Дому, тому я думаю, що ці питання можуть президенти обговорити. Що стосується якраз зустрічей з головою МВФ та головою Єврокомісії, то зрозуміло, що тут принциповим питанням, яке сторони можуть обговорювати, насамперед стануть законодавчі зміни, це Антикорупційний суд, і виконання інших вимог задля розмороження лінії кредитування, тому що, як ми знаємо, і МВФ заблокував надання кредитів за невиконання українською стороною відповідних умов, і Європейська Комісія теж відмовила у транші в 600 млн євро і пояснила це тим, що найголовніша причина — відсутній законопроект, який відповідав би європейським нормам, щодо створення Антикорупційного суду.

Наскільки можливо, що на форумі Порошенку оголосять останнє китайське попередження у зв'язку із проблемами зі створенням Антикорупційного суду?

— Зрозуміло, що можуть бути заяви на двосторонньому рівні, однак чогось надзвичайно жорсткого очікувати не варто, тому що найбільш болюче рішення, яке міг Захід прийняти, вже відбулося — заморожені кредитні лінії фінансування України, а це означає недовіру, по-перше, міжнародних фінансових інституцій, і ця недовіра виливається в те, що у західного інвестора немає довіри до внутрішньої юрисдикції для того, щоб вкладати кошти в Україну і розвивати бізнес.

Порошенко в Давосі зможе переконати західних партнерів в тому, що ми можемо працювати, що реформи таки просуваються в Україні, і кредитні лінії зможуть розморозити. Скільки на це піде часу?

— Якщо навіть дуже оптимістично рахувати, то тиждень, який починається з 5 лютого, це наступний пленарний тиждень. Тому, навіть якщо йому вдасться когось переконати, треба буде чекати, як мінімум, два тижні, поки парламент розгляне і прийме адекватний законопроект про Антикорупційний суд, і потім треба буде вже чекати технічних моментів щодо надання цих коштів — мінімум місяць-два, однак це дуже-дуже оптимістичний сценарій, до якого поки що Україна навіть не наблизилась, враховуючи останню критику щодо законопроекту про Антикорупційний суд.

Місяць-два за найоптимістичнішим сценарієм. Що може статися в Україні за цей час, наскільки нам важливі ці гроші?

— Насправді, я не можу казати про те, що отримання наступного траншу МВФ або отримання 600 млн євро глобально вирішать всі економічні проблеми, які є в Україні, це — нонсенс, такого не може бути, тому що для глобальної економічної ситуації це — мізерні кошти. Однак, враховуючи те, що у нас падіння експорту, то кошти МВФ було б логічно направити на стабілізацію якраз-таки фінансового сектору, і деякою мірою це сприяло б хоча б приборканню курсу гривні, по-перше. По-друге, кошти ЄС важливі не стільки для економіки, скільки для проведення реформування різних інституцій, які дозволять якраз-таки запустити економічну систему в Україні. З цієї точки зору це — важливі кошти. Скажемо так, без них Україна могла би обійтись, якби ситуація з експортом була більш позитивною, якби було стабільне економічне зростання в Україні, якби промисловість працювала, тоді ніхто б не потребував цих коштів. Однак, існує дефіцит бюджету, економіка знаходиться в мінусі, тому влада шукає зовнішні позики для того, щоб рухатись всередині попереду. Тому, ось така двояка ситуація з цими грошима.

Чого ще Україні чекати від Давосу, можливо, якихось позитивних зрушень?

— Знову ж таки, позитивні зрушення в риториці або в певних рішеннях, в консультаціях, можливі, коли немає протиріч між сторонами. На разі, до форуму в Давосі Україна підходить якраз-таки в стані протиріч щодо реформування і щодо недовіри в боротьбі проти корупції. Тому ми можемо однозначно почути дві речі. Те, що світ підтримує територіальну цілісність і суверенітет України — це політична складова. І суто економічна складова — вам треба пришвидшити робити реформи і боротися з корупцією, це буде головний меседж.

К слову, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что позиция МВФ, Евросоюза и Всемирного банка по закону об Антикоррупционном суде — действительно консолидированная и достаточно жесткая. В эфире "ГС" он спрогнозировал, что Петру Порошенко не удастся склонить западных партнеров на свою сторону.