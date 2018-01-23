Воля: договориться в Давосе будет почти невозможно

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Нынешний экономический форум в Давосе будет чрезвычайно сложным для Киева, Запад требует неукоснительного выполнения своих условий, считает политический эксперт Владимир Воля.

Очередной Всемирный экономический форум состоится с 23 по 26 января 2018 года в швейцарском Давосе. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что во время форума президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Планируется также встреча президента Украины с главой МВФ Кристиной Лагард.

"Я думаю, что это будет очень сложный форум для руководства Украины, слишком много вопросов возникло,и эти вопросы поставлены в довольно жесткой форме и Евросоюзом, и США, и МВФ, и Всемирным банком", — сказал Воля, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, скорее всего, с президентом Украины Петром Порошенко будет обсуждаться вопрос создания антикоррупционного суда. При этом "президент будет пытаться добиться, по возможности, того, что ему необходимо и выгодно — в том, что касается каких-то положений антикоррупционного закона".

"Далее, самый важный вопрос будет касаться финансовой помощи Украине, то есть, получения кредитов, попыток разблокировать этот процесс. Но я сомневаюсь, что эти попытки будут успешными. Скорее всего, уже не будет каких-то уступок ни по антикоррупционному суду, ни по другим условиям, которые должна выполнить Украина для получения и помощи от Евросоюза в рамках двухгодичного плана, который еще пока не утвержден, и по поводу кредита МВФ", — сказал эксперт.

Воля предположил, что могут обсуждаться также вопросы, связанные с Донбассом: "Пока непонятна реакция Запада по поводу так называемого закона о реинтеграции-деоккупации, пока молчание".

Главный вопрос для Киева, по словам политолога, заключается в том, чтобы не выполнять некоторые из неприятных условий и получить, все-таки, хотя бы часть тех кредитов и помощи, на которые рассчитывали.

"И по вопросу антикоррупционного суда, как одному из наиболее важных условий, тоже, наверное, будет попытка договориться. Но в этот раз, я думаю, договориться будет почти невозможно", — сказал Воля в заключение.

Напомним, представитель МВФ Джерри Райс заявил, что создание антикоррупционного суда и борьба с коррупцией в более широком смысле в Украине станет центральным вопросом в части выделения нового транша.

Ранее МВФ уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта о создании антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом страны Петром Порошенко, так как документ содержит положения, которые нарушают обязательства Киева перед международными партнерами.

Евросоюз тоже раскритиковал президентский законопроект об антикоррупционном суде и напомнил Украине о взятых обязательствах в рамках получения безвиза.

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