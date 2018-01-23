Между нами не тает лед. Золотарев об отношениях Порошенко-Трамп

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Отношения нынешнего украинского истеблишмента с администрацией президента США Дональда Трампа серьёзно осложнены поддержкой Киевом его соперницы Хиллари Клинтон во время президентских выборов. За год президентства Трампа эти отношения не улучшились, и в дальнейшем такой перспективы не наблюдается, считает политолог Андрей Золотарёв.

20 января исполнился год со дня инаугурации президента США Дональда Трампа. Сам он подвёл итоги в своём Twitter: "Беспрецедентный успех для нашей страны – во множестве сфер – с момента выборов…".

И перечислил: рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроль над преступностью и границами, низкий уровень безработицы, снижение налогов – "и многое другое". Возможно, к "другому" он отнес и успехи Госдепа на "украинском фронте".

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Отметим, прихода в Овальный кабинет в Киеве совершенно не ожидали, сделав ставку на демократку Хиллари Клинтон. Всплыла даже информация, что украинские власти помогали однопартийцам Клинтон в сборе информации о политических оппонентах из Республиканской партии. После победы Трампа украинские политики спешно стирали в соцсетях свои записи о поддержке Хиллари Клинтон… Вряд ли Трамп об этом забыл.

"В какой-то момент после ухода Барака Обамы украинская власть решила, что ушедшим демократам она уже ничего не должна, а Трампу — еще ничего не должна. И то, как она вела себя по отношению к кандидату в президенты Трампу, конечно, осложнило отношения с президентом Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что этот лед недоверия — он не растаял, отношения по-прежнему очень непростые", — сказал Золотарёв, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, "того уровня отношений, который был у Киева с администрацией Обамы, с администрацие Трампа нет".

"Как и нет (в администрации Трампа — Ред.) тех фигур, которые бы столь же хорошо разбирались в украинских реалиях", — отметил политолог.

По его мнению, в течение второго года президентства Трампа лед в отношениях растопить тоже не удастся.

"Более того, будет нарастать конфликт в силу того, что у американцев своё видение и прочтение дальнейшего хода реформ в Украине, а у команды (президента Украины — Ред.) Петра Порошенко — своё", — прогнозирует Золотарёв.

Он пояснил, что речь, в частности, идёт об антикоррупционных органах, о создании антикоррупционного суда и о борьбе с коррупцией в целом. Здесь, по словам Золотарева, администрация Трампа и команда Порошенко "движутся по расходящимся векторам".

Политолог считает, что поэтому конфликтность в отношениях Киева и Вашингтона никуда не исчезнет, однако американцы не будут применять в отношении нынешней украинской власти каких-то жестких мер.

"На жесткие действия они (власти США — Ред.) сейчас не пойдут, потому что они не хотят столкнуться с последствиями хаоса в Украине, в которой их предшественники сделали уже более чем серьёзные ставки", — сказал Золотарёв, добавив, что на Киев США "будут оказывать давление, но не будут палить".

При этом, по словам эксперта, борьба с коррупцией "станет общим трендом, этим будут все заниматься".

Напомним, вопрос создания в Украине антикоррупционного суда продолжает беспокоить международных партнеров официального Киева. Поданный президентом Порошенко в парламент соответствующий проект закона не удовлетворяет ЕС, а в Международном валютном фонде открыто заявили, что антикорупционный суд и борьба с коррупцией в целом — центральный вопрос в теме выделения Украине нового транша.