Трамп ввел пошлины на импорт в США стиральных машин

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин, сообщил офис торгового представителя США в ранге министра Роберта Лайтхайзера.

Под дополнительные ввозные пошлины попадают стиральные машины домашнего пользования, а также фотоэлементы и модули солнечных батарей.

Власти США пришли к выводу, что в 2012-2016 годах импорт стиральных машин в США резко вырос, что вызвало крупные убытки для местных производителей. В частности, местная компания Whirlpool жаловалась на демпинг корейских производителей LG и Samsung, но это привело лишь к перебазированию производства в Китай, а затем в Таиланд и Вьетнам. LG и Samsung, чтобы защититься от возможных пошлин, объявили в 2017 году о строительстве крупных фабрик в американских штатах Южная Каролина и Теннесси. Теперь для стиральных машин вводится сетка дополнительных пошлин: так, в первый год экспортер в США должен будет заплатить пошлину в 20% за первые 1,2 миллиона машин и 50% за все, что превысит эту цифру.

Аналогичным образом американские производители страдают от демпинга китайских производителей солнечных батарей, заявляет офис торгового представителя. Китай уже производит 60% фотоэлементов и 71% модулей солнечных батарей. С 2012 по 2016 год импорт в США вырос на 500%, а цены резко упали — примерно на 60%, что вынудило американские фирмы практически прекратить производство на территории США. Согласно решению Трампа, ввозные пошлины составят 30% в первый год, 25% во второй, 20% в третий год. США в прошлом уже вводили запретительные пошлины для китайской продукции, но производители из КНР лишь перемещали производство в третьи страны и продолжали демпинговать на американском рынке, заявляет офис торгового представителя.

Защита американских производителей была одним из ключевых предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Напомним, ранее Трамп подписал принятый ранее обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля.

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