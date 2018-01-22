Трампу всегда будут грозить импичментом — Макитра

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент США Дональд Трамп стал фигурантом очередного скандала в СМИ. Он связан с противоречивым заявлением Трампа в интервью по поводу его дружбы с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Продолжаем обсуждать влияние средств массовой информации на политику в США.

Этот скандал — лишь один из чреды подобных. Например, Дональд Трамп отрицает, что накануне на совещании в Овальном кабинете назвал Сальвадор, Гаити и страны Африки "вонючими дырами". О неприличном высказывании президента американским СМИ рассказали люди, присутствовавшие на заседании. Сначала Белый дом не опровергал эту информацию. Но затем, сам Трамп заверил, что такого не говорил. в своем Twitter он написал: "На встрече DACA я употребил резкие выражения, но не такие".

О влиянии этих и подобных скандалов на расстановку сил и ход событий рассказал политтехнолог Ярослав Макитра в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скандали, які ми чуємо з достатньо серйозною регулярністю, що пов’язані з ім’ям Дональда Трампа, взагалі якимось чином впливають на його репутацію?

— Звичайно, що впливають, впливають на імідж, послаблюють десь. Але тут потрібно розуміти, що ще з часу виборчої кампанії більшість ЗМІ, зокрема телебачення, були орієнтовані на тему демократів. І цей конфлікт зі ЗМІ Трампа вже роками тягнеться і тут же багато в чому сам Трамп підливає масла в вогонь тим, що досить різко критикує самі ЗМІ і не збирається якимось чином налагоджувати ці конфлікти. І ця війна, вочевидь, триватиме весь його термін президентський.

Більшість ЗМІ до нього критично налаштовані?

— Більшість, скажімо так, провідних ЗМІ, по суті, вже давно орієнтовані більше на демократів, тобто має вплив більше демократична партія на ці медіа. Потрібно шукати і політику в тому. Але сам Трамп, сама його екстравагантна поведінка, сам його стиль ведення справ ще до президентства завжди, скажімо так, спонукав такого роду конфлікти. Тому ЗМІ фактично використовують його манеру ведення справ, і дуже часто вириваються з контексту його певні сказані фрази і вони стають свого роду мемами. Тому що відразу багато заяв Трампа йдуть, скажімо, в розріз із загальноприйнятою нормою відношень до тих чи інших справ.

Нещодавно вийшла книга, яка була присвячена діяльності адміністрації Трампа. Дуже скандально її зустрічали в США. Як ви вважаєте, ця книга якимось чином вплинула на позиції самого Трампа, враховуючи, що вона продемонструвала його адміністрацію як скандальну, непрофесійну та розсварила Трампа з одним із його колишніх найближчих союзників – Стівом Бенноном?

— Звичайно, що вплинула і сама реакція Трампа на її авторів. Фактично все це можна в загальному побачити рейтингу, який має Трамп, що далекий зараз від тих оптимістичних показників, напевно, які б йому хотілося. Звичайно, це підриває його владу, підриває його вплив всередині США.

Якщо ми говоримо про позиції Трампа, десь півроку тому дуже активно прогнозували імпічмент для Трампа. Як ви вважаєте, зараз це питання вже знято з питання денного чи залишається актуальним?

— Я думаю, що питання імпічменту Трампа залишатиметься актуальним всю його президентську каденцію. Інша справа, чи будуть на це реальні юридичні підстави, чи буде можливість запустити цю процедуру — це вже окрема історія. Але те, що в тому напрямку дискурс вестиметься, це однозначно. І Трамп, я думаю, завжди і поволі, і поневолі знайде можливість для того, щоб підживлювати дискурс своїми різного роду екстравагантними заяви чи діями.

Також в країнах заходу ми останнім часом бачили хвилю політичних відставок через сексуальні скандали. Як ви вважаєте, проти Трампа така карта буде розігруватись?

— Така карта може бути розіграна проти Трампа. Але я не думаю, що надто сильно може ця тема його підкосити. Все залежатиме від того, як сам Трамп себе поведе, чи можна знайти в його минулому якісь недоліки, побачимо. Але те, що тема сексуальних домагань є технологією інформаційною проти будь-кого, не тільки від зірок шоу-бізнесу, це вже фактично хвиля котиться по всім публічним особами, це очевидно. І під цей каток може потрапити хто завгодно, по суті, але побачимо в розвитку подій. Але, я думаю, що навряд чи буде знайдено щось таке, що, дійсно, ця тема переросте в якийсь імпічмент. Для імпічменту мають бути порушені державні питання. А тут може бути хіба що створення ще більш негативного публічного іміджу і так далі, але навряд чи може коштувати кар’єри в цілому.

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Нещодавно була інформація, що нібито демократична партія готується запропонувати піти кандидатом в президенти на наступних президентських виборах Опрі Уінфрі, як конкурентці для Трампа. Наскільки це був би потужний крок з медійної точки зору, з технологічної точки зору і чи означає це, що вже готуються до нових президентських виборів американські еліти?

— В США фактично виборча кампанія починається на наступний день після завершення попередньої. Але, справді, весь цей дискурс, який зараз ведеться, зокрема навколо питань сексуальних відносно чоловіків, жінок, є таким позитивним ґрунтом для того, щоб з’явився такий кандидат. І вона справді може завдати проблем Трампу. Але тут важливо розуміти, що одна справа певні міфи суспільні, гра на них, а інша справа – реальна виборча кампанія. Це продемонстрував безпосередньо і Дональд Трамп, який, в принципі, набрав менше голосів в абсолютній кількості від своєї конкурентки, але, тим не менше, переміг за рахунок грамотної технології передвиборчої. Тому так само в даному випадку з Опрою.

Ранее глава правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук заявлял, что Трампа не пытаются дискредитировать, а он сам дает поводы для скандалов.

А эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин заявил, что миграционный скандал в США — попытка надавить на Трампа.