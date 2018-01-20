Попасть на вечеринку к Трампу. Выяснилось, сколько стоит билет

KENA BETANCUR / AFP

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. На вечеринку, организованную президентом США Дональдом Трампом в честь годовщины его инаугурации, можно попасть за 100 тысяч долларов на двоих, передает Bloomberg.

А вот посидеть за одним столом с Дональдом Трампом будет стоит 250 тысяч долларов.

Как сообщает СМИ, в минимальную цену билета входит ужин и селфи с Трампом.

Известно, что событие состоится в субботу, 20 января, в особняке Трампа Mar-a-Lago во Флориде. Сначала Трамп хотел устроить праздник в ноябре — в честь годовщины победы на выборах, но в то время он находился в рабочей поездке в Азию.

Билеты можно было выиграть в лотерею. Розыгрыш проводился среди тех, кто пожертвовал деньги на поддержку президента. Минимальная сумма, которая позволяет участвовать в розыгрыше — 3 доллара. В выигрышный пакет включены питание и перелет.