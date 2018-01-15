Кирюхин: миграционный скандал в США - попытка надавить на Трампа

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

От президента США Дональда Трампа 54 страны Африки требуют извинения. Ранее ряд СМИ сообщали о том, что он на закрытом заседании заявил: "Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди с вонючих дыр?". Эти слова передали журналистам присутствующие на заседании. Белый дом не опроверг таких показаний. И это возмутило африканскую дипломатию. В ООН назвали высказывание шокирующим, позорным и расистским. После осуждения поведения во всем мире Дональд Трамп объяснил в своем Twitter, что применил грубое сравнение. Но не так, как процитировали СМИ.

Границы дозволенного для политиков проанализировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире радиостанции Голос Столицы.

Трамп позволял себе очень спорные выражения еще до того, как стал президентом США, после того, как был избран главой государства, риторика президента стала достаточно мягкой, однако до сих пор довольно часто видим локальные или более глобальные скандалы из-за высказываний Трампа. По вашему мнению, из-за чего это происходит?

— Прежде всего, стоит отметить, что такие не всегда политкорректные высказывания — это один из фирменных стилей Трампа. Он действительно позволял себе неполиткорректные высказывания и ранее, во время избирательной кампании, до нее, и фактически этим даже он во многом отличался, он обвинял в лицемерии американский истеблишмент, говорил, показывал, что он антиистеблишментский кандидат, и он выражал как бы зачастую недовольство части населения слишком уж высоким уровнем политкорректности. Например, Трамп во время выборов говорил, что — "да, если я вижу полную женщину, я буду говорить, что это толстая женщина, вместо того, чтобы говорить, что эта женщина сверхбольших размеров, как там требует формула политкорректности". И действительно это многим избирателям нравилось, и в принципе нравится вот такая прямота и, возможно даже, некоторая грубость.

Но вот данный случай, который мы сейчас обсуждаем, он несколько иного плана. Во-первых, это высказывание, если оно было, было сделано на закрытой встрече в отсутствии журналистов, на встрече Трампа с представителями республиканской и демократической партии. И сам Трамп буквально вчера в Twitter написал, что это полная ложь, таких слов он не говорил. Правда, сенатор Дурбин подтверждает, что он слышал эти слова. Очень может быть, если верить Дурбину, то так оно все и было. Но поскольку Трамп отрицает вообще сам факт этого, то каких-то извинений со стороны Белого Дома или американского президента в отношении Гаити и африканских стран, конечно же, не последует.

Но почему, собственно, возник этот скандал, я думаю, он связан с тем, что на самом деле за этим шумом с неполиткорректным якобы высказыванием американского президента, стоит очень сложный процесс, который происходит сейчас в США. Идет очень непростое обсуждение иммиграционного законодательства, ищется компромисс между республиканской и демократической партией. Собственно, вот эта встреча Трампа закрытая с представителями двух партий, она как раз и была посвящена иммиграционному законодательству. Компромисс найти не удалось. И, я думаю, то, что в прессу попала какая-то часть этой беседы, в частности нелицеприятная в отношении мигрантов, это выражение и недовольства тех, кто рассказал об этих высказываниях, вызваны тем, что сорвалось это соглашение. И это способ оказать давление на президента, раздув публичный скандал. Потому что на кону не только иммиграционный закон, на кону и бюджетный вопрос, в частности вопрос о закрытии правительства. Напомню, что в США это довольно нечастое, но все-таки явление. Последний раз это было в 2013 году при Обаме, когда Обама не сумел тогда продвинуть Обамакер, и на неделю, поскольку не проголосовали по вопросу бюджета в Конгрессе, то на неделю тогда правительство осталось без финансирования, и все государственные службы Америки прекратили свою работу. Закрылись музеи, школы государственные и т.д. и т.п. Сейчас тоже есть одна из перспектив закрытия правительства, как это называется в США. То есть на самом деле мы видим очень серьезную политическую борьбу и вот, я думаю, этот скандал — это просто элемент этой борьбы, как бы возможно его бы и не было, если бы не были так накалены страсти и на кону не стояли очень важные для американцев вопросы, в частности вопрос миграции.

С учетом того, что с извинениями Трамп не спешит, он пойдет на уступки антимиграционной политики?

— Да, тут Трамп последователен в этой своей позиции, и в этом смысле он как бы разрушает тренд либерального интернационализма, который продвигали его предшественники, начиная с начала 90-х годов. И Трамп не скрывал, что он будет это делать, если он станет президентом, он отражает в этом смысле очень мощную тенденцию к закрытию границ, которая проявилась не только в европейских странах, но и в США. Часть населения испытывает дискомфортные ощущения от того, что в страну приезжают мигранты, плохо интегрируются, и сформировался уже ощутимый запрос во многих странах. Идет очень мощная дискуссия, насколько это оправдано в этическом отношении, насколько это оправдано в политическом, в экономическом отношении. Этот вопрос в либерально-демократических странах очень сейчас острый, дискуссионный, но, тем не менее, часть таких политиков, как Трамп, которые выражают интересы протестующей стороны, противников политики открытых границ, вот он идет в русле своих обещаний, в русле интересов, как он их понимает, своих избирателей, и в этом отношении на какие-то большие уступки он не пойдет, хотя, конечно, давление будет очень сильное. Просто у него нет возможности, скорее всего, полностью реализовать свою программу, по полному закрытию, но, тем не менее, он будет продолжать, я думаю, продвигать вою линию. Для него это очень важный вопрос.

Усиление антимиграционной политики в США касается граждан Украины?

— Это касается граждан всего мира. Связано это с тем, что Трамп предлагает вообще поменять принцип миграционной политики, принцип политики открытых границ, которую фактически проводила американская администрация с 90-х годов. И в частности даже он предлагает отменить Грин-кард, вот эту лотерею Грин-кард о получении путем воли случая возможности стать американским гражданином в будущем, а реально получить возможность права на жизнь и работу в США легально. Он во главе угла ставит идею миграции по заслугам, это что-то близкое к линии Канады и Австралии, и то, что в истории США были разные волны, периоды, в начале 20 века — период закрытости, потом был период открытости, потом опять закрытости. В 90-ые годы Америка стала более открытой, а сейчас идет тенденция к закрытию, в том числе для граждан Украины. Возможно кто-то связывает свои надежды с тем, чтобы как-нибудь потом в будущем переселиться в США действительно или получить там работу, какое-то время поработать, для них у меня плохие новости, потому что действительно Трамп сейчас прилагает максимум усилий для того, чтобы ужесточить возможности приезда с правом на работу и получением гражданства в США.

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Ранее Денис Кирюхин заявлял, что американцы только в 2018 году узнают, чего стоит Трамп.