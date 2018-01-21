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    El Espectador: Трамп и новый мировой беспорядок

    (обновлено: )26220
    Победа Дональда Трампа на выборах в США является признаком распада мирового порядка, созданного почти 75 лет тому назад, пишут мировые СМИ. По мнению некоторых публицистов именно Трамп вобрал все самое худшее великой североамериканской страны.
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, был великолепным. Строительство экономики, основанное на идее благополучия, предполагало участие в нем всех тех, кто раньше были врагами. Осуждение совершенных злодеяний, разоружение и стремление к интеграции разных обществ (не только в Европе, но и в Азии) обусловили самый длительный в истории человечества период мира, политической стабильности и процветания. Лидером этого нового международного порядка, разумеется, были США, обладавшие наибольшей экономической мощью", — пишет Саломон Калмановиц в статье ля колумбийского издания El Espectador

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    "Это был порядок, основанный на экономическом либерализме и глобализации, которые вызывали недовольство как своими потоками товаров и капитала, так и технологическими достижениями, вызвавшими сокращение рабочих мест, обнищание некоторых областей и городов, в то время как другие процветали. Наблюдалась конвергенция Европы, Японии и США. Затем к ним стала присоединяться Восточная Азия, Китай (который больше всего выиграл от глобализации) и Индия. В некоторых из этих стран стали возрождаться пещерный национализм, выступающий за сокращение миграционных потоков, распустить союзы государств, возродить протекционизм и пробудить в человеке самые низменные инстинкты, натравить его на соседа", — продолжает автор публикации. 

    Протестующие сжигают антиамериканский баннер с лицом Дональда Трампа в канун начала саммита АСЕАН в Маниле
    AFP 2014 Noel CELIS
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    "Брексит, усиление ультранационалистов в странах Восточной Европы, Австрии, Франции и Германии, угроза выхода Каталонии из состава Испании, но прежде всего победа Трампа на выборах в США являются признаками распада мирового порядка, созданного почти 75 лет тому назад. Трамп вобрал все самое худшее великой североамериканской страны: расизм, женоненавистничество, религиозное сектантство, ненависть к науке, презрение к искусству политики", — полагает Саломон Калмановиц.

    "Трамп отказался от Договора о Тихоокеанском партнерстве, предполагавшем свободную торговлю между Азией и Западом, при изоляции Китая, который полным ходом наращивает свою мощь, тем более с таким некомпетентным президентом США, который бросает своих союзников повсюду. Он вот-вот разорвет торговый договор с Мексикой и Канадой, не понимая, что рубит сук, на котором сидит", — продолжает автор статьи.

    "США не поддержали Парижский договор об изменении климата, проявив тем самым экологическую безответственность и поставив под угрозу будущее Земли. Трамп ослабляет НАТО, позволяя России совершать агрессивные действия в отношении своих бывших территорий, признается в своих симпатиях к Путину и другим диктаторам, таким как Эрдоган в Турции и Дутерте на Филиппинах. Он подорвал договор семи стран, сдерживающий ядерные разработки Ирана, и намерен сломать его. Он открыто поддерживает Израиль и Саудовскую Аравию, еще больше расшатывая и без того взрывоопасный Средний Восток", — говорится в публикации колумбийского издания. 

    "Он провоцирует и издевается над Северной Кореей, которая, к счастью, не поддается на его выходки… Пока не поддается. Он наращивает собственные ядерные вооружения, вооружает Японию, чтобы в случае очередного противостояния на планете не осталось камня на камне", — полагает Саломон Калмановиц. 

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Список Трампа. Твиттер реагирует на #FakeNewsAwards

    "Трамп — фигура не случайная. Он представляет американскую плутократию, но делает ставку на обедневших белых трудящихся, которые обеднели, прежде всего, по вине этой самой плутократии, а не латиноамериканских трудовых мигрантов или в результате сокращения мировой торговли. Он не лекарство, а сама болезнь", — продолжает автор статьи.

    Стоит напомнить, что и в прошлом году глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая с трибуны ООН, назвал президента США Дональда Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять "ядерную кнопку". "Абсурдная реальность заключается в том, что такой самодовольный человек, как Трамп, психически больной с манией величия, человек, которого даже американский народ обзывает "Горе-главнокомандующий" ("Commander in Grief"), "Королем-обманщиком" ("Lyin King", по аналогии с фильмом "Lion King" — "Король лев") и "Президентом-дьяволом", занимает кресло президента США", — сказал северокорейский министр. 

    В Белом Доме весьма оперативно отреагировали на такое заявление. У президента США Дональда Трампа в целом отличное здоровье, заявил его лечащий врач Рони Джексон. "У президента хорошие показатели и в целом отличное здоровье. Вероятнее всего, оно останется таким в течение всего срока его президентства", — сказал Джексон. 

    По его словам, это связано, в том числе и с тем, что он "всю свою жизнь не курит и не пьет". Врач главы государства подчеркнул, что у Трампа хорошее давление и работа сердца. Также, по его словам, глава США "чрезвычайно хорошо" прошел тест на психику. 

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