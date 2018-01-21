El Espectador: Трамп и новый мировой беспорядок

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, был великолепным. Строительство экономики, основанное на идее благополучия, предполагало участие в нем всех тех, кто раньше были врагами. Осуждение совершенных злодеяний, разоружение и стремление к интеграции разных обществ (не только в Европе, но и в Азии) обусловили самый длительный в истории человечества период мира, политической стабильности и процветания. Лидером этого нового международного порядка, разумеется, были США, обладавшие наибольшей экономической мощью", — пишет Саломон Калмановиц в статье ля колумбийского издания El Espectador.

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"Это был порядок, основанный на экономическом либерализме и глобализации, которые вызывали недовольство как своими потоками товаров и капитала, так и технологическими достижениями, вызвавшими сокращение рабочих мест, обнищание некоторых областей и городов, в то время как другие процветали. Наблюдалась конвергенция Европы, Японии и США. Затем к ним стала присоединяться Восточная Азия, Китай (который больше всего выиграл от глобализации) и Индия. В некоторых из этих стран стали возрождаться пещерный национализм, выступающий за сокращение миграционных потоков, распустить союзы государств, возродить протекционизм и пробудить в человеке самые низменные инстинкты, натравить его на соседа", — продолжает автор публикации.

"Брексит, усиление ультранационалистов в странах Восточной Европы, Австрии, Франции и Германии, угроза выхода Каталонии из состава Испании, но прежде всего победа Трампа на выборах в США являются признаками распада мирового порядка, созданного почти 75 лет тому назад. Трамп вобрал все самое худшее великой североамериканской страны: расизм, женоненавистничество, религиозное сектантство, ненависть к науке, презрение к искусству политики", — полагает Саломон Калмановиц.

"Трамп отказался от Договора о Тихоокеанском партнерстве, предполагавшем свободную торговлю между Азией и Западом, при изоляции Китая, который полным ходом наращивает свою мощь, тем более с таким некомпетентным президентом США, который бросает своих союзников повсюду. Он вот-вот разорвет торговый договор с Мексикой и Канадой, не понимая, что рубит сук, на котором сидит", — продолжает автор статьи.

"США не поддержали Парижский договор об изменении климата, проявив тем самым экологическую безответственность и поставив под угрозу будущее Земли. Трамп ослабляет НАТО, позволяя России совершать агрессивные действия в отношении своих бывших территорий, признается в своих симпатиях к Путину и другим диктаторам, таким как Эрдоган в Турции и Дутерте на Филиппинах. Он подорвал договор семи стран, сдерживающий ядерные разработки Ирана, и намерен сломать его. Он открыто поддерживает Израиль и Саудовскую Аравию, еще больше расшатывая и без того взрывоопасный Средний Восток", — говорится в публикации колумбийского издания.

"Он провоцирует и издевается над Северной Кореей, которая, к счастью, не поддается на его выходки… Пока не поддается. Он наращивает собственные ядерные вооружения, вооружает Японию, чтобы в случае очередного противостояния на планете не осталось камня на камне", — полагает Саломон Калмановиц.

"Трамп — фигура не случайная. Он представляет американскую плутократию, но делает ставку на обедневших белых трудящихся, которые обеднели, прежде всего, по вине этой самой плутократии, а не латиноамериканских трудовых мигрантов или в результате сокращения мировой торговли. Он не лекарство, а сама болезнь", — продолжает автор статьи.

Стоит напомнить, что и в прошлом году глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая с трибуны ООН, назвал президента США Дональда Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять "ядерную кнопку". "Абсурдная реальность заключается в том, что такой самодовольный человек, как Трамп, психически больной с манией величия, человек, которого даже американский народ обзывает "Горе-главнокомандующий" ("Commander in Grief"), "Королем-обманщиком" ("Lyin King", по аналогии с фильмом "Lion King" — "Король лев") и "Президентом-дьяволом", занимает кресло президента США", — сказал северокорейский министр.

В Белом Доме весьма оперативно отреагировали на такое заявление. У президента США Дональда Трампа в целом отличное здоровье, заявил его лечащий врач Рони Джексон. "У президента хорошие показатели и в целом отличное здоровье. Вероятнее всего, оно останется таким в течение всего срока его президентства", — сказал Джексон.

По его словам, это связано, в том числе и с тем, что он "всю свою жизнь не курит и не пьет". Врач главы государства подчеркнул, что у Трампа хорошее давление и работа сердца. Также, по его словам, глава США "чрезвычайно хорошо" прошел тест на психику.