Встреча Порошенко и Трампа в Давосе под угрозой - СМИ

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В связи с прекращением работы федерального правительства в США запланированный визит американского президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе рискует не состояться, сказал директор административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни.

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"Президент не едет во Флориду (в свое поместье Mar-a-Lago в Палм-Бич), и сейчас мы рассматриваем возможность визита в Давос — как с точки зрения президента, так и с точки зрения кабинета — на ежедневной основе", — приводятся слова Малвэни на Страна.ua.

По данным издания, в Давосе на одном из официальных мероприятий была запланирована и встреча Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. Теперь она тоже под вопросом.

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Ранее сообщалось, что во время Всемирного экономического форума Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.