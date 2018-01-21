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    Встреча Порошенко и Трампа в Давосе под угрозой - СМИ

    (обновлено: )2014120
    Возможная отмена визита Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе связана с прекращением работы федерального правительства в США. Трамп уже отменил поездку в своей поместье, где планировал отметить годовщину инаугурации.
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки перед встречей в отеле «Палас» во время 72-й Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября 2017 года в Нью-Йорке
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В связи с прекращением работы федерального правительства в США запланированный визит американского президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе рискует не состояться, сказал директор административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни.

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    "Президент не едет во Флориду (в свое поместье Mar-a-Lago в Палм-Бич), и сейчас мы рассматриваем возможность визита в Давос — как с точки зрения президента, так и с точки зрения кабинета — на ежедневной основе", — приводятся слова Малвэни на Страна.ua.

    По данным издания, в Давосе на одном из официальных мероприятий была запланирована и встреча Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. Теперь она тоже под вопросом.

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    Ранее сообщалось, что во время Всемирного экономического форума Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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