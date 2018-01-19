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    Политика

    Порошенко придумал, как усилить санкции против России

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    США - Россия: санкции преткновения (619)

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    По словам президента Украины Петра Порошенко, грузинская сторона может присоединиться к работе по "совершенствованию" ограничительных мер, введенных Евросоюзом против Москвы.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Механизм санкций ЕС против России можно "усовершенствовать" при участии Грузии, заявил президент Петр Порошенко на встрече со спикером грузинского парламента Ираклием Кобахидзе, сообщается на официальном сайте главы государства.

    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
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    По словам украинского лидера, грузинская сторона может присоединиться к работе по "совершенствованию" ограничительных мер, введенных Евросоюзом против Москвы.

    "Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию", — сказал он.

    Стороны также заявили о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности двух стран.

    Ранее депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета по национальной безопасности Иван Винник заявлял, что принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса позволит Украине расширить санкции против РФ.

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