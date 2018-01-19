Порошенко сделал гражданами Украины 155 сирийцев и 139 россиян

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в прошлом году принял в гражданство Украины 969 иностранцев, среди них больше всего сирийцев и россиян — 155 и 139 соответственно, говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос "Українських Новин".

Сообщается, что всего в прошлом году в гражданство Украины было принято 969 лиц: 902 иностранца (891 взрослый и 11 детей) и 67 беженцев (все взрослые).

Также в 2017 гражданство Украины получили 98 граждан Армении, 86 — Афганистана (50 из них — беженцы) и 80 лиц без гражданства.

Порошенко принял в гражданство 55 граждан Молдовы, 47 — Ирана, 36 — Узбекистана, 27 — Грузии, по 25 — Ирака и Ливана, 24 — Иордании, 20 — Азербайджана. 15 принятых в украинское гражданство были гражданами Египта, еще 15 — Нигерии, 14 — Беларуси, 12 — Пакистана, 10 — Туркменистана.

Кроме того, в 2017 было предоставлено гражданство Украины 7 гражданам Судана, по 6 — Турции, Казахстана и Сент-Люсии, по 5 — Ямайки и Вьетнама, по 4 — Кыргызстана, Пуэрто-Рико и Туниса, по 3 — Алжира, Ливии, Непала, Марокко, Бангладеш и Емена, по 2 — Бразилии, Конго, Кот-д'Ивуара, Израиля и Палестины

Также в прошлом году гражданами Украины стали по одному гражданину США, Литвы, Таджикистана, Шри-Ланки, Уганды, Либерии, Мавритании, Того, Камеруна, Гернси и 1 беженец из Северной Кореи.

Ранее стало известно, что Порошенко лишил украинского гражданства почти 5200 лиц, сообщили в Администрации президента.