Соцсети: когда Порошенко станет богаче Трампа?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

У украинцев появился новый повод для гордости: президент Петр Порошенко вошел в десятку самых богатых людей, которые будут присутствовать на экономическом форуме в Давосе. Среди политиков богаче него только президент США Дональд Трамп. Соответствующий рейтинг составил ресурс The Verdict совместно с ассоциацией GlobalData WealthInsight. В богатейшей десятке Порошенко занимает предпоследнее, девятое место с капиталом в $1,6 миллиарда. Американский лидер всего на три ступеньки выше – на шестой позиции с капиталом в 4,9 млрд долларов.

Традиционно рейтинг возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс с 72 млрд долларов. В тройку самых богатых участников также вошли Джек Ма, который является основателем китайского оптового гиганта Alibaba, стоимостью 47,2 млрд долларов, и Рэй Далио – инвестор и менеджер хедж-фондов, по оценкам издания, состояние которого оценивается в 14,1 млрд. В украинском сегменте соцсетей новые достижения гаранта вызвали колоссальный интерес и нескончаемое количество комментариев:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook