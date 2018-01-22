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    Соцсети: когда Порошенко станет богаче Трампа?

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    (обновлено: )55951
    Петр Порошенко вошел в десятку самых богатых людей, которые будут присутствовать в Давосе. В этом списке оказались всего два президента: наш и глава США Дональд Трамп. Во сколько же оценили богатство гаранта СМИ и что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Петр Порошенко, twitter

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    У украинцев появился новый повод для гордости: президент Петр Порошенко вошел в десятку самых богатых людей, которые будут присутствовать на экономическом форуме в Давосе. Среди политиков богаче него только президент США Дональд Трамп. Соответствующий рейтинг составил ресурс The Verdict совместно с ассоциацией GlobalData WealthInsight. В богатейшей десятке Порошенко занимает предпоследнее, девятое место с капиталом в $1,6 миллиарда. Американский лидер всего на три ступеньки выше – на шестой позиции с капиталом в 4,9 млрд долларов. 

    Традиционно рейтинг возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс с 72 млрд долларов. В тройку самых богатых участников также вошли Джек Ма, который является основателем китайского оптового гиганта Alibaba, стоимостью 47,2 млрд долларов, и Рэй Далио – инвестор и менеджер хедж-фондов, по оценкам издания, состояние которого оценивается в 14,1 млрд. В украинском сегменте соцсетей новые достижения гаранта вызвали колоссальный интерес и нескончаемое количество комментариев:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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