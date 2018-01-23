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    Трамп прекратил трехдневную паузу в работе правительства

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (333)

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    Проблемы с принятием бюджета федерального правительства возникли, в частности, из-за того, что республиканцы и демократы в конгрессе не могут договориться о долговременном бюджете на фоне ряда разногласий, преимущественно по иммиграции.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля, сообщает Белый дом.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чуть не вылетели в трубу. Первый год Трампа

    Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства. Ранее сенат проголосовал за временный бюджет 81 голосами против 18, а палата представителей поддержала законопроект 266 голосами против 150.

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    Это уже четвертый раз с начала финансового года 1 октября 2017 года, когда принимается временный бюджет. Республиканцы и демократы в конгрессе не могут договориться о долговременном бюджете на фоне ряда разногласий, преимущественно по иммиграции. Республиканцы обладают большинством в обеих палатах, но им требуются голоса демократов для принятия ряда бюджетных мер.

    В обмен на поддержку демократов нынешнему бюджету республиканцы в сенате согласились провести в ближайшее время голосование по иммиграционным мерам, на принятии которых настаивают демократы.

    Ранее сообщалось, что Кабмин Украины снял ограничения на получение земли АТОшникам. 

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