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    Сенат США продлил финансирование правительства

    (обновлено: )2201
    По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании правительства как только он к нему поступит.
    Капитолий. Архивное фото
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства до 8 февраля, следует из итогов голосования. Законопроект поддержали большинство сенаторов.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чуть не вылетели в трубу. Первый год Трампа

    После этого законопроект должен поступить в Палату представителей.

    Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге, что президент США Дональд Трамп намерен подписать этот законопроект сразу, как только он к нему поступит. "Президент продолжил беседы по следующим шагам для проведения ответственной иммиграционной реформы. Мы будем работать с демократами и республиканцами в палате представителей и в сенате, обязуясь исправить нашу подорванную иммиграционную систему", — отметила она.

    Сам американский лидер заявил, что администрация продолжит работу по разрешению проблемы нелегальной иммиграции. "Мы достигнем долгосрочной сделки по иммиграции только, и только если она будет хорошей для нашей страны", — сказал Трамп.

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    Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу, 20 января, из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя. "Закрытие" федерального правительства — редкое, но не беспрецедентное явление в США. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Как и в 2013 году, обе партии винят друг друга в бюджетном кризисе.

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