Проблемы с принятием бюджета федерального правительства возникли, в частности, из-за того, что республиканцы и демократы в конгрессе не могут договориться о долговременном бюджете на фоне ряда разногласий, преимущественно по иммиграции.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко сообщил, что несмотря на падение показателей экспорта аграрной продукции Украины в страны СНГ, параллельно наблюдается рост экспорта в другие страны.
Министр финансов США Джек Лью отметил, что поднять "потолок" госдолга необходимо "как можно скорее". Он также напомнил, что расширение лимита на долг не означает, что конгресс разрешит правительству дополнительные расходы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".