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    Правительство США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 101
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    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп прекратил трехдневную паузу в работе правительства
    04:17 23.01.2018
    104Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Проблемы с принятием бюджета федерального правительства возникли, в частности, из-за того, что республиканцы и демократы в конгрессе не могут договориться о долговременном бюджете на фоне ряда разногласий, преимущественно по иммиграции.
    Капитолий. Архивное фото
    Сенат США продлил финансирование правительства
    00:19 23.01.2018
    56
    По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании правительства как только он к нему поступит.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    США не будут искусственно регулировать нефтяной рынок - Минэнерго
    00:09 25.02.2016
    80
    По словам министра энергетики США Эрнеста Мониза, правительство не пытается контролировать уровень производства американских производителей нефти.
    Иракские войска проводят зачистку Тикрита от боевиков ИГ. Архивное фото
    Премьер-министр Ирака раскритиковал роль США в борьбе с боевиками ИГ
    00:59 05.04.2015
    150Военная кампания против "Исламского государства"
    Хайдер аль-Абади обвинил правительство США в Вашингтоне в том, что оно не предоставило Ираку быструю и эффективную помощь в борьбе с "Исламским государством".
    Ситуация в Сирии
    США будут поддерживать оппозицию в Сирии в борьбе с ИГ - глава Пентагона
    20:00 26.03.2015
    83
    Министр обороны Соединенных Штатов Эштон Картер заявил, что "окончательное поражение ИГ подразумевает осуществление скоординированных действий различных ведомств" американского правительства.
    Теракт в столице Йемена, Сане
    США эвакуируют сотрудников посольства в Йемене после серии терактов
    05:47 22.03.2015
    125Военная кампания в Йемене
    С учетом ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в Йемене правительство США приняло решение временно переместить оставшийся персонал из страны, говорится в заявлении госдепартамента США.
    Ситуация в Сирии
    США обеспокоены сообщениями о применении Дамаском химоружия в Сармине
    18:44 19.03.2015
    92
    Госсекретарь США Джон Керри заявил, что "все вероятные обвинения в использовании химического оружия, включая использование промышленных химикатов, должны быть расследованы".
    Спецоперация силовиков в столице Туниса, где были захвачены заложники
    Керри осудил теракт в Тунисе и поддержал действия властей страны
    20:11 18.03.2015
    71
    Госсекретарь США Джон Керри приветствовал "быстрый ответ властей Туниса на зверское нападение и их усилия по разрешению ситуации с заложниками и по восстановлению спокойствия.
    Вашингтон. Белый дом
    Конгрессмен раскритиковал Белый дом за нежелание поставлять оружие Украине
    19:51 18.03.2015
    143
    Влиятельный конгрессмен США Мэк Торнберри является разработчиком нового закона о поставках оружия Украине, который обсуждается в конгрессе.
    Миссия ОБСЕ в Украине
    США: миссия ОБСЕ необходима для достижения мира в Украине
    17:46 17.03.2015
    80
    Ключевой советник президента США по Евразии Селеста Уолландер отметила, что в Белом доме считают продолжение работы миссии ОБСЕ в Украине необходимым условием для устранения конфликта в Донбассе.
    Флаг Украины
    Власти заключат соглашение о свободной торговле с Канадой и Турцией - МинАПК
    14:19 17.03.2015
    198
    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко сообщил, что несмотря на падение показателей экспорта аграрной продукции Украины в страны СНГ, параллельно наблюдается рост экспорта в другие страны.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    США достигли лимита госдолга - Минфин
    21:41 16.03.2015
    656
    С сегодняшнего дня и до одобрения новых заимствований конгрессом Минфин будет принимать "экстраординарные" меры, чтобы продолжать платить по обязательствам правительства.
    Разрушенное Дебальцево
    Дипломатия и санкции пока не привели к успеху в Украине - Белый дом
    19:29 11.03.2015
    253Донбасс - мир?
    Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что "мы (США-ред) видим по-прежнему дестабилизирующие действия России".
    Флаг США
    Минфин США предупредил конгресс о скором достижения лимита госдолга
    18:52 06.03.2015
    333
    Министр финансов США Джек Лью отметил, что поднять "потолок" госдолга необходимо "как можно скорее". Он также напомнил, что расширение лимита на долг не означает, что конгресс разрешит правительству дополнительные расходы.
    Эдвард Сноуден. Архивное фото
    Сноуден подтвердил, что не ожидает справедливого суда в США
    20:40 04.03.2015
    135
    Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сказал, что хотел бы вернуться в США и предстать перед справедливым судом.
    Эдвард Сноуден
    Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом - Белый дом
    19:54 03.03.2015
    288
    В Белом доме отметили, что Сноуден "должен вернуться в США, где над ним будет совершено правосудие в соответствии со всеми нормами"
    Флаг США
    США могут ввести санкции против банков РФ при несоблюдении перемирия - СМИ
    17:23 27.02.2015
    128Новые санкции в отношении России.
    Источник в администрации американского президента сообщил, что в возможном расширении санкционного списка в отношении российских банков администрации США надеется действовать в координации с ЕС.
    Отвод колонны тяжелой военной техники ополченцев из Донецка
    Последствия нарушения минских соглашений будут непредсказуемыми – Бондаренко
    14:47 25.02.2015
    1258Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В ДНР и ЛНР заявили о готовности отвести тяжелую технику и заверили, что даже начали ее перемещение.
    Здание Белого дома в Вашингтоне
    Белый дом угрожает России новыми санкциями из-за Украины
    22:05 20.02.2015
    214Новые санкции в отношении России.
    Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест отметил, что "если режим Путина продолжит не соблюдать свои обязательства - цена возрастет".
    Джен Псаки
    Псаки в связи с беременностью уйдет из госдепа в Белый дом
    18:30 19.02.2015
    696
    Официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки будет работать в Белом доме, где ей обещали гибкий график в связи с беременностью.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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