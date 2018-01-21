США планируют разработку новых ядерных вооружений

Владимир Матвеев, обозреватель

Новое оружие будет представлять размещаемые на подлодках ядерные боеголовки малой мощности, которые могут выполнять роль заряда для баллистических ракет Trident II. Пентагон разрабатывает две новые единицы стратегического ядерного вооружения.

"Пентагон планирует разработать два новых вида ядерных вооружения морского базирования, чтобы реагировать на растущий военный потенциал России и Китая", пишет Майкл Р. Гордон в The Wall Street Journal, со ссылкой на Обзор ядерной стратегии США, подготовленный американским военным ведомством.

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Отмечается, что эти планы вызвали широкие дискуссии о дальнейшей ядерной стратегии США. Один из ключевых вопросов в обзоре — как реагировать на военную стратегию и программы России и Китая.

Как замечает автор, сторонники новой ядерной стратегии считают, что ядерные силы США следует модернизировать, но критики опасаются, что Пентагон в поисках более гибких "ядерных вариантов", может снизить порог применения смертельного оружия странами, которые тоже им владеют.

"Один из видов вооружений (может быть развернут приблизительно через два года) — это боеголовка "низкой мощности" для ракеты Trident. На данный момент такие ракеты на подлодках-ракетоносцах ВМС США оснащены более мощными боеголовками. США также займутся разработками новой крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой, вернув в войска систему вооружений, которая в 2010 году была изъята из арсенала", — пишет издание.

По сути, отмечает автор, Пентагон заявляет, что "Вашингтону нужен расширенный спектр "ядерных вариантов" для противостояния потенциальным недругам, особенно для нанесения ударов ограниченного масштаба", пишет Гордон.

Администрация президента США Дональда Трампа, тем самым, намерена частично снять ограничения на разработку и использование ядерного оружия, и разработать новую атомную боеголовку для "сдерживания России в Восточной Европе".

Новая ядерная политика, как пишет The Guardian, носит более "воинственный" характер по сравнению с правлением Обамы, когда Вашингтон пытался снизить роль ядерного оружия в обороне США.

Наряду с этим, консультант бывшего американского президента по контролю над вооружением и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал считает, что намерение администрации нынешнего президента США создать "более пригодное для применения ядерное оружие" крайне опасно и может в разы повысить шансы развязывания ядерной войны, пишет Guardian.

Сообщается, что с начала 2018 года реализуется модернизация межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования Minuteman III и планируется модернизация баллистических ракет атомных подводных лодок Trident II D-5, включая их ядерные боевые части.

Американский эксперт добавил, что разработки подобного оружия могут стать зеркальной ответной мерой на действия России, которую США обвинили в работе над созданием ядерной ракеты нового поколения. Как отмечает The Wall Street Journal, одной из причин беспокойства в Пентагоне называется новая российская крылатая ракета наземного базирования, наличие которой, по мнению официальных лиц США, нарушает договор о РСМД.

Как пишет Гордон, "в обзоре Пентагона утверждается: разработка новой американской системы "низкой мощности" предоставит США более убедительные варианты реакции на российские угрозы — варианты, которые можно реализовать, не применяя более мощные стратегические ядерные вооружения".

Рекомендации разработать указанные виды вооружений содержатся в "Обзоре ядерной политики", официальная презентация которого состоится в конце января. Президент США Дональд Трамп пока еще не утвердил его, однако, по словам источников, знакомых с обзором, "планы развертывания новых ядерных вооружений имеют большую поддержку в Пентагоне и, как ожидается, будут осуществлены", пишет WSJ.

При этом, как пишет The Huffington Post со ссылкой на черновик правительственного документа, Вашингтон намерен увеличить количество ядерных боеприпасов. В черновике обзора акцентируется внимание на том, что маломощные снаряды представляют собой "дополнения", которые "укрепят ядерное сдерживание". В то же время, отмечает The Huffington Post, составители обзора забывают отметить, что в распоряжении США уже находятся 1000 подобных боеголовок малой мощности.

Как сообщалось ранее, администрация Трампа планировала потратить до $400 млрд на модернизацию и поддержку ядерных сил. Бюджетное управление конгресса США отмечает, что на такие цели в ближайшие 30 лет планируется выделить около $1,2 трлн., что на 20 % больше, чем планировалось ранее, сообщает Defense News.