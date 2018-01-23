Днепр: мусорная революция под коррупционным соусом

РИА Новости Украина

Одной рукой городская власть Днепра создает монополии коммунальных предприятий, другой заставляет эти самые КП находить частных подрядчиков. Цепочка получается коррупционной, пишет издание "Горожанин".

С 1 января 2018 года вошла в действие новая "евронорма" украинского закона "Об обращении с ТБО" (ТБО – это твердые бытовые отходы, проще говоря – мусор). Согласно нововведениям, Украина обязалась ввести у себя раздельный сбор, сортировку, переработку и сжигание мусора таким образом, чтобы лишь малая часть его попадала на свалки. Как всегда, мы оказались полностью неготовыми к реализации этих норм, хотя от принятия закона до срока начала его действия прошло немало лет.

На улице Днепра

Как эти требования закона будут работать в нашем городе, попытался рассказать вице-мэр Михаил Лысенко. Но по ходу разговора неожиданно выяснилась еще масса интересных подробностей о будущих переменах в "мусорной отрасли" городского хозяйства.

Европа нам не указ?

"Бытует мнение, что якобы с 1 января 2018 года все жители нашей страны обязаны сортировать мусор. Мягко говоря, это не соответствует действительности, – сразу взял быка за рога Лысенко. – Закон предусматривает только обязательную сортировку мусора перед захоронением. О раздельном сборе мусора, чем занимаются жители в соседних развитых странах, речи не идет".

На самом деле это заявление не совсем соответствует закону. Да, закон о ТБО не выдвигает требования о раздельном сборе мусора непосредственно к гражданам. Но 02.10.2012 года статья 17 этого закона дополнена очень четкой нормой, которая как раз и вступила в действие с 1 января 2018 года:

"Суб’єкти господарювання, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на певній території, здійснюють їх роздільне збирання", — сказано в законе.

Почему Михаил Лысенко проигнорировал данное уточнение, стало понятно позже. А пока вернемся к версии мэрии.

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"Если говорить в общем… Лирическое отступление. Я полтора месяца прожил в Японии и изучал вопрос достаточно детально, — рассказывает Михаил Лысенко. — Я увидел их результаты и сказал, что мы тоже будем заниматься сортировкой мусора. А японцы ответили, что у нас ничего не получится. У них на это ушло 15 лет и 1,5 миллиарда иен, но при этом сразу ничего не получилось. Единственный вариант научить людей сортировать мусор – начинать с детских садов и школ. Япония только так пришла к тому, к чему хотела”.

После вице-мэр попросил успокоить граждан в том плане, что их штрафовать за неправильный сбор мусора не будут. Хотя, опять же, если следовать букве закона, то жильцы дома, с юридической точки зрения, являются не только производителями, но и "субъектами права собственности на отходы" (статья 9 закона), пока это право не переходит к уполномоченному органом городской власти мусороперевозчику. И на обычных людей в сфере их компетенции распространяются все требования закона.

Facebook Родиона Кудряшова Автоколонну с львовским мусором остановили в Днепре

Закон и мэрия

Вернемся к требованию закона о том, что все собранные на территории города ТБО должны как минимум сортироваться, как максимум – большая их часть должна перерабатываться.

"С 2018 года все коммунальные предприятия, а также организации, занимающиеся утилизацией и захоронением ТБО, перед захоронением должны весь мусор отсортировать, — совершенно верно говорит вице-мэр. Но тут же объясняет, почему это не будет сделано: — Если положить руку на сердце… Зная опыт других городов Украины… По состоянию на сегодняшний день ни один из городов полноценно к этому не готов”.

Хотя, к примеру, "мусорная столица" Украины город Львов уже закупил и установил сразу три сортировочные линии. Львов к "мусорной еврореволюции" оказался готовым.

"В прошлом году мы нашли инвестора, который за свои личные средства устанавливает у нас в городе сортировочную линию, ориентировочный запуск состоится в мае, — говорит Лысенко и почему-то добавляет: — Это временная мера”.

Почему линия по сортировке мусора – временное явление, вице-мэр объяснил тем, что в декабре городская власть, оказывается, провела инвестиционный конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода, который выиграла компания из Великобритании.

"Ожидаем подписания с ними договора в феврале ориентировочно. Более подробно об этом расскажет мэр, после того как пройдут переговоры”, — говорит Лысенко.

Сроки проектирования — 12 месяцев, сроки строительства – 24 месяца. Стоимость завода – 60 миллионов фунтов стерлингов. А условия потенциального договора просто удивительны. Исходя из них, потенциальная доходность такого предприятия просто зашкаливает воображение.

"Инвестор за свои личные средства строит мусороперерабатывающий завод. После 10 лет эксплуатации инвестор передает завод на баланс города”, — уточняет вице-мэр.

Мощность будущего завода – порядка 400 тонн в год, потребности города будут перекрыты.

Шаг вперед, два шага назад

Помимо переработки мусора в последние три-четыре года серьезной проблемой для города стал вопрос вывоза этого самого мусора. И эта проблема имеет вполне понятные корни. Из трех мусороперевозчиков, которые победили на прошлом конкурсе, в городе остался только один – ООО "Днепркоммунтранс", остальных перевозчиков – "Гринко" и "Экология Украины" – из города силой и хитростью выдавили. Образовалась неестественная рукотворная монополия.

Казалось бы, чего проще – проведите наконец новый конкурс мусороперевозчиков (по срокам он должен был пройти пять лет назад), и в город на основе здоровой конкуренции зайдут новые фирмы с техникой и опытом.

Но, как оказалось, у мэрии совсем иные планы. И проведение конкурса она затягивала для того, чтобы вывести на него в качестве победителя своё коммунальное предприятие. Но сначала пришлось потратить огромное количество миллионов бюджетных денег, чтобы закупить для него технику!

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"Одно из наших коммунальных предприятий объявило тендер на покупку современных 29 мусоровозов. И тендер на покупку 6 тысяч мусорных контейнеров, – рассказывает Лысенко. – После чего ожидаем проведения конкурса мусороперевозчиков, ориентировочно во второй половине мая".

Вице-мэр напомнил, "какая негативная ситуации сложилась в городе с вывозом ТБО" и что "существующий подрядчик не справляется". Ну так он и не может справиться, если в одиночку замещает трех победителей. Зачем же создавать КП и тратить огромные средства на закупку техники, если эта техника сама и бесплатно придет в город вместе с победителем нового конкурса?

"КП уже создано. Мы планируем, что оно сможет охватить весь город и закрыть всю проблематику, — отвечает Лысенко. — Это будет современная техника. Мусоровозы с хорошей степенью уплотнения мусора, минимум пять”.

А какое именно КП?

– У нас есть два предприятия… Это "ЭкоДнепр". А тендер объявило КП УРЭА. Но, скорее всего, после приобретения мусоровозов… Вновь созданное КП. Там нет ни тендерного комитета толком… И эти мусоровозы с КП УРЭА будут переданы на другое КП, которое будет заниматься вывозом ТБО, – не очень активно и с долгими паузами объясняет Лысенко.

И опять возвращается к "европейским реалиям", которые не так хороши, как нам кажется.

– Самое главное, о чем забыл сказать. Если вы думаете, что в Европе хорошо, что у них мусор сортируют — пластик отдельно, все отдельно, — то для справки: качество сортировки даже в развитых странах достаточно низкое. Кто бывает за границей – загляните в мусорник в аэропорту. Вы увидите, там все вместе: и пластик, и стекло, и бумага. Я всегда смотрю, всегда обращаю внимание. Даже в Германии и Франции — там вообще ужас!

Может, конечно, и ужас. Но в Европе мусор собирают раздельно и сортируют, и в этой теме работают исключительно частные подрядчики. Чем же коммунальное предприятие будет лучше?

Вам 29 закупаемых мусоровозов хватит? И контейнеров.

– Да, хватит, — уверен Лысенко, хотя "Днепркоммунтранс" со своими 30 машинами успевает далеко не всё.

То есть вы полностью планируете отстранить частные компании?

– Совершенно верно. Дело в том, что… Я езжу за границу… У них раньше вывозом мусора КП занималось, потом они его продали, а через 7 лет вернулись к тому, что снова его выкупили. Давайте будем говорить так: как перед выборами можно испортить картину?

Мусор и выборы – это очень интересный поворот темы. Также интересен и вопрос о том, как вообще живет и выживает та же Америка, в которой отродясь ни одного коммунального предприятия не было, исключительно частные подрядчики?

О "выборах" и "политическом аспекте" мусора вице-мэр рассказал целую конспирологическую теорию.

Мусороперевозчик потребует повысить тарифы?

– Нет. Это не самое страшное, – пугает Лысенко. – Просто можно перестать вывозить мусор. Будет какой-то сговор, и ТБО не будут вывозить. Возьмут мусоровозы и разъедутся. И как быть мэрии? За три недели, за месяц мы не найдем такое количество мусоровозов…

И всё же в условиях конкурса мусороперевозчиков будут заложены новые повышенные тарифы?

– Я думаю, возможно, но давайте говорить не о том… Речь не идет о финансах, а речь идет прежде всего о налаженной работе. О способности предприятия своевременно организовать вывоз мусора…

Сколько процентов полезного мусора получится при его сортировке на новой линии?

– Порядка 55%.

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А можно ли за счет прибыли от сортировки уменьшить или сохранить тариф неизменным?

– Нет. Захоронение – это одна услуга. Вывоз ТБО – это другая услуга. Мусоровозы-то меньше ездить не будут… Проблема мусора – проблема всех современных стран мира, — резюмирует вице-мэр Лысенко.

Чему учить детей?

Наша беседа с Михаилом Лысенко совпала по времени с поступлением информацией от пресс-служба мэрии о том, что в 31-й школе города детей учат раздельному сбору мусора. А зачем? Зачем, если у нас в городе будущий коммунальный мусороперевозчик со всей своей многомиллионной по затратам техникой раздельного сбора не планирует?

Слушаем вас, и у нас складывается впечатление, что горожанам абсолютно нет смысла сортировать дома мусор…

– Почему нет смысла? – не соглашается Лысенко. И тут же противоречит сам себе: — Если из всего подъезда вы — единственная, кто будет сортировать мусор, а остальные этого делать не будут, процесс будет лишен смысла.

Когда-то у нас устанавливали урны для пластика. Что с этим пластиком было? Он перерабатывался? Перевозился?

– На начальном этапе перевозился. После этого… У меня возле подъезда такой же контейнер. Я захожу вечером — контейнер заполнен пластиковыми бутылками на 30%. Утром спускаюсь — уже ничего нет.

Бомжи разобрали?

– Да. Достаточно высокий уровень сортировки мусора со стороны бездомных происходит.

Планируете ли вы ставить контейнеры для раздельного сбора мусора?

– Нет. Не планируем пока. Контейнеры будут общие, – говорит вице-мэр.

А на самом деле в условия предстоящего конкурса нужно и можно было выставить перед его потенциальными участниками простое требование – организовать раздельный сбор и вывоз ТБО. Через полгода, когда заработает линия сортировки, это требование станет крайне полезным. А еще через два года, когда появится мусороперерабатывающий завод, Днепр мог бы стать лидером в Украине по выполнению всех европейских требований в отношении мусора.

Но зачем нам это нужно? Нам зачем-то нужно совсем другое – закрыть конкуренцию и создать новую коммунальную монополию мусороперевозчика. Закопав в этом новом КП огромное количество бюджетных миллионов.