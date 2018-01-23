Порошенко выбрал новых членов Центризбиркома

пресс-служба президента

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Соответствующее представление Порошенко подписал в ходе встречи со спикером Рады Андреем Парубием.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет 7 лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной Радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте. В Раде неоднократно требовали обновить состав Центризбиркома, однако депутаты не могли определиться со своими кандидатурами.

Порошенко отметил, что вопрос формирования нового состава ЦИК обсуждается уже очень давно, однако процесс подбора кандидатов затянулся. "Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК. Сегодня я рад, что, наконец, все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления", — цитирует президента его пресс-служба.

Глава государства также обсудил вопросы формирования нового состава Центризбиркома с неправительственными и общественными организациями, которые поддерживают скорейшее обновление ЦИК.

"Я уверен в том, что мы совместно несем ответственность за качественное проведение и президентских, и парламентских выборов. И поэтому выражаю надежду, что после проведения необходимых процедур и спецпроверок парламент будет способен быстрее вынести этот вопрос на голосование и помочь сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии", — сказал Порошенко.

В свою очередь, глава украинского парламента дал поручение безотлагательно провести спецпроверку кандидатур на должности членов ЦИК. "Согласно законодательству, она продлится до 15 суток. Это тот срок, который мы успеваем к началу новой сессии", — сказал Парубий. Он добавил, что даст поручение профильному комитету безотлагательно рассмотреть этот вопрос, чтобы уже в феврале принять положительное решение и обновить состав ЦИК.

Согласно календарному плану, новая сессия Рады начнет работу 6 февраля. Очередные парламентские и президентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.

Ранее послы стран "Большой семерки" призвали власти Украины продолжить избирательную реформу и обновить состав Центральной избирательной комиссии.