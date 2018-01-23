После скандала на ZIK Портнов пообещал Порошенко почаще записывать интервью

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КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов отреагировал на скандал, возникший после его интервью телеканалу ZIK.

"Петр Алексеевич, раз Вашему большому творческому коллективу понравилось вчерашнее интервью, пропадать больше надолго не стану. Буду чаще появляться и радовать Вас в перерывах между оперой, лоукостом и фантастичной кавой", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Страница Андрея Портнова в Facebook Пост Андрея Портнова с обращением к Петру Порошенко

Напомним, что, выступая в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

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Позднее спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.