наверх
23.01.201812:57
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    После скандала на ZIK Портнов пообещал Порошенко почаще записывать интервью

    Тема:

    Давление на СМИ в Украине: гонения на неугодных (63)

    (обновлено: )106770
    "Буду чаще появляться и радовать Вас в перерывах между оперой, лоукостом и фантастичной кавой", - пообещал бывший заместитель главы Администрации президента.
    Андрей Портнов
    portnov.com.ua

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов отреагировал на скандал, возникший после его интервью телеканалу ZIK.

    "Петр Алексеевич, раз Вашему большому творческому коллективу понравилось вчерашнее интервью, пропадать больше надолго не стану. Буду чаще появляться и радовать Вас в перерывах между оперой, лоукостом и фантастичной кавой", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

    Страница Андрея Портнова в Facebook
    Пост Андрея Портнова с обращением к Петру Порошенко

    Напомним, что, выступая в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

    Смотрите также: Перестановки в НБУ. Азаров о главном страхе Порошенко

    Позднее спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте